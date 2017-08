FrP er størst i Norge, men knuses innenfra

Hvis sosiale medier avgjør valget i Norge er det ingen tvil om hvem som blir vinneren.

Hver uke fram til valget vil Nettavisen gi deg en oversikt over hvilke norske partier og partiledere som gjør det best i sosiale medier. Det vil si hvem som får flest likes og delinger - interaksjoner med innhold som publiseres.

Vi gir deg ikke listen over hvem som publiserer mest, eller blir oftest nevnt i norske medier. Denne listen gir deg en oversikt over hvilke partier som har størst effekt på det de selv gjør på sosiale medier. Analysen gjøres gjennom verktøyet Crowdtangle.

Sommeren har ikke vært nådig mot Venstre som til tross for Trine Skei Grandes turné i Norge. Oppturen kom likevel i uke 31 med en av de høyeste plasseringene på listen siden Nettavisen begynte med denne topplisten.

Samtidig som Venstre går opp er det en nedtur for Miljøpartiet De Grønne, og i toppen går Demokratene forbi Høyre.

Partilisten uke 31

1. FrP (1)

2. Demokratene (3)

3. Høyre (2)

4. Arbeiderpartiet (4)

5. Rødt (5)

6. SV (6)

7. Liberalistene (8)

8. Venstre (10)

9. Miljøpartiet De Grønne (7)

10. Senterpartiet (9)

11. Kristelig Folkeparti (11)

12. De Kristne (12)

Her finner du forrige ukes toppliste

Posten som gikk best for et parti forrige uke var denne:

For partilederne er det ingen forandringer i toppen, men nedover listen fortsetter Knut Arild Hareide sin sosiale opptur samtidig som Senterpartiets leder fortsetter nedover. Der Trygve Slagsvold Vedum var på femteplass for noen få uker siden er han nå nede på en 8.plass.

Partilederlisten uke 31

1. Erna Solberg (1)

2. Siv Jensen (2)

3. Jonas Gahr Støre (3)

4. Audun Lysbakken (4)

5. Knut Arild Hareide (6)

6. Rasmus Hansson (5)

7. Bjørnar Moxnes (8)

8. Trygve Slagsvold Vedum (7)

9. Trine Skei Grande (9)

10. Makvan Kasheikal (10)

Det er likevel ingen tvil om at politikeren som gjør det klart best er Sylvi Listhaug. Hadde hun vært på listen ville hun inntatt førsteplassen med tre ganger så stor effekt som statsministeren.