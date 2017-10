Knut Arild Hareide mener det at Frp fikk æren for KrFs idé om personlige bilskilt, illustrerer deres problemer med et regjeringssamarbeid.

– Det er typisk at det ikke er noen i Norge som har fått med seg at det var et KrF-forslag. Det er vår representant Hans Fredrik Grøvan som fremmet dette i Stortinget, sier KrF-lederen til Dagbladet.

Han sier hensikten var å finansiere sikkerhetstiltak.

– Men hvis du spør det norske folk, tror de dette er noe Ketil Solvik-Olsen har funnet på, sier Hareide.

KrF-lederen understreker at dette er en liten sak, men sier til avisen at den godt illustrerer partiets problem i det borgerlige samarbeidet de siste fire årene.

– Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse, men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.

Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.

