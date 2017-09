Klar tale fra en av landets største Frp-kommuner.

Fylkesleder mener det er helt uaktuelt å flytte Listhaug som en del av en avtale med Venstre og KrF.

Spekulasjoner om hvorvidt Venstre og KrF vil stille krav om at Listhaug må fjernes som innvandringsminister for å støtte en ny regjering tas ikke opp nådig av Frp-politikere rundt omkring i landet.

– Jeg ville aldri ha akseptert noe ultimatum knyttet til Sylvi Listhaug, fastslår Frp-ordfører Tom Staahle i Ullensaker i Akershus til Aftenposten.

Frp-ordføreren mener det ville være «fryktelig dumt» av KrF eller Venstre å stille noen form for krav om at Listhaug må byttes ut for å få på plass en borgerlig regjering.

En annen Frp-politiker omtaler det som «helt uaktuelt» å flytte på den populære Frp-statsråden mot hennes egen vilje. Vedkommende sier det da vil bli opprør i Frp, skriver Aftenposten.

En fylkesleder som ikke vil siteres, sier imidlertid at det kan være lurt å gi Listhaug en annen post for å tekkes Venstre.

Både fylkesledere og stortingsrepresentanter fra Frp gjør det imidlertid klart at de ikke har noe imot å samarbeide med Venstre i regjering, hvis det skulle bli aktuelt. Men noen er svært tydelige på at det ikke er aktuelt å flytte på Listhaug som en del av en avtale.

Tom Staahle, ordfører fra Frp i Ullensaker kommune.

