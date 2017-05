Gerd-Liv Valla: - Vi bør jobbe mindre hver uke

ANNONSE

- Kortere arbeidsuke vil gi økte muligheter for bedre livskvalitet. Samtidig styrker det likestillingen, siden det ofte er kvinner som jobber deltid i dag, sier Gerd-Liv Valla til Nettavisen.

Den tidligere LO-lederen og justisministeren møtte opp på landsmøtet for å snakke om sekstimersuken og kortere arbeidstid, spørsmål Valla har kjempet for i 20 år. Nå mener hun imidlertid temaet er mer aktuelt enn noensinne.

- Kortere arbeidstid er nå blitt enda mer aktuelt med robotiseringen, som gjør at mange arbeidsplasser blir borte. Da er en sekstimersuke en fin måte å dele på arbeidet på. For de fleste tror jeg at mer fritid er viktigere enn økt kjøpekraft, sier Valla.

MDG vedtok på landsmøtet sitt å gradvis redusere arbeidstiden til en sekstimersdag, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.

Valla tror at ved å ha kortere arbeidstid, blir det lettere for folk å pensjonere seg senere.

- I dag pensjonerer man seg i snitt når man er 62-63 år. Med kortere arbeidstid kan folk stå lengre i arbeid, fordi de har en bedre hverdag. Jeg tenker at folk gjerne skal jobbe like mye, men over en lengre periode, sier Valla.

Ikke med en gang

Hun understreker at hun ikke forventer at sekstimersdagen skal bli innført med en gang.

- Seks timers arbeidsdag er urealistisk i dag, men det å ta en halvtime nå og en halvtime litt senere er veldig realistisk. En slik fremgang ser jeg på som helt uproblematisk, sier hun.

Valla deltok på en debatt om dette på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Selv om Valla ikke selv er medlem av partiet, men hun partiet kan spille en viktig rolle i norsk politikk fremover.

- Et parti som har så miljøet så sentralt er veldig viktig. Selv om jeg ikke er enig med dem i alt, bidrar et parti som har så stort fokus på klima og miljø til å få de andre partiene med seg. Det synes jeg er bra, sier hun.

