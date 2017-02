ANNONSE

Det er uaktuelt for Kristelig Folkeparti å gå inn for innføring av et tredje kjønn, fastslår partileder Knut Arild Hareide.

«Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige. Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter», skriver Hareide i en melding på Facebook.

«Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn», konkluderer han.

Det var NRK som først meldte at KrF har tatt et klart standpunkt i saken.

Aps programkomité åpnet for å innføre en tredje kjønnskategori. Venstre, SV og MDG har også vært positive. Senterpartiet har derimot vært klare på at det ikke er aktuelt, skriver Dagsavisen.

