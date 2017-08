Hareide klar til å kaste Listhaug

Verdiduellen mellom samarbeidspartiene KrF og Frp satte fyr på partilederdebatten i Arendal. Men statsministeren er ikke urolig for alliansen sin.

– Norske verdier er under press. Terror og radikal islam banker på døra, sa Frp-leder Siv Jensen i en opphetet duell med Knut Arild Hareide.

KrF-lederen erkjente på sin side at den politiske avstanden er stor.

– Det er en grunn til at KrF har sagt at vi ikke ønsker å sitte med Frp i regjering, sa han.

Konfrontert med det faktum at hans parti bidrar til at nettopp Frp sitter i regjering, kommer han med følgende lovnad overfor NTB etter debatten:

– Vi går til valg på en ny regjering. En ny regjering uten Sylvi Listhaug, sier han.

Oppgjør

Den siste uka har gitt flere heftige oppgjør mellom KrF og Frp, om norske og kristne verdier generelt og om tonen i innvandringsdebatten spesielt.

– Retorikk er også verdier. Måten du snakker om andre på, kan enten bygge broer eller murer, sa Hareide, som av Listhaug i forrige uke ble beskyldt for å «sleike imamer oppetter ryggen».

– Jeg er glad for at Sylvi Listhaug sa at den debatten ble for het. Men jeg vil heller ha én Sylvi Listhaug til enn ti politikere som fortsetter å lukke øynene, sa Jensen, som tok sin statsrådskollega og partifelle kraftig i forsvar.

– Uforståelig

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viste under valgkampens første store partilederdebatt til alle KrFs angrep på regjeringens politikk og slo fast at han fant det «uforståelig» at partiet slutter opp om Solberg og Jensen.

Hareide avviser kritikken og sier KrF ønsker en sentrum-Høyre-regjering, uten Frp.

– Langt inn i Høyre-rekker tror jeg de vil tenke at dette er et mye bedre alternativ. Det er hva Høyre velger og ikke hva Siv Jensen sier, som til sjuende og sist blir det avgjørende, sier han.

Vil ha alle fire

Feiden mellom KrF og Frp til tross, statsminister og Høyre-leder Erna Solberg tror samarbeidet fortsetter ved en borgerlig valgseier.

– Jeg velger ikke bort noen, jeg vil ha alle fire med. Vi må sette oss ned og snakke sammen for å finne felles løsninger, sa Solberg.

Konflikten mellom KrF og Frp tar hun med ro.

– KrF har en annen innvandringspolitikk enn det Frp har. Vi har funnet fram til gode kompromisser i denne perioden, selv om det har vært noen tøffe runder. Det vil vi klare i det borgerlige samarbeidet også framover, sier hun til NTB.

Skatt og velferd

Partilederdebatten åpnet med en runde om skatt, velferd og arbeidsplasser.

Mens regjeringspartiene vil senke skattene ytterligere og Arbeiderpartiet vil ta inn mer kroner, sa valgets mulige joker Knut Arild Hareide at tiden for skattelettelser er over.

– Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa KrF-lederen.

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre sa det var nødvendig for å styrke velferden å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner.

– Sånn snakker folk som har få virkemidler i verktøykassen, lød svaret fra statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– Skatteøkninger er det siste norske bedrifter trenger nå, la hun til.