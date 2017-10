Hege Storhaug mener bildebruken var en tabbe

- Hadde jeg visst at kynismen er så sterk der ute, hadde jeg benyttet et annet bilde.

Dette er første del av et større intervju Nettavisen vil presentere med informasjonsleder Hege Storhaug i HRS over helgen.

OSLO (Nettavisen): - Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg ikke brukt det profesjonelle bildet jeg hadde fått tilsendt noen dager tidligere. Det er et veldig sterkt bilde, som er godt komponert, med de tre kvinnene med chador som sitter der på Tøyen busstopp.

Hege Storhaug i intervju med Nettavisen.

Det sier Hege Storhaug når hun møter Nettavisen til intervju etter et par svært hektiske uker. I løpet av tiden har blant annet Jonas Gahr Støre gått på talerstolen i Stortinget og krevd at HRS skal miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner fordi de «driver med stigmatisering av innvandrere og muslimer, som nå skal fotograferes og henges ut på nettsider».

Denne artikkelen på Rights.no satt sinnene i kok.

En vegg av kritikk



Human Rights Services (HRS) er ikke ukjent med å være i hardt vær; men det har sjelden blåst så mye som etter at organisasjonen ba om at vanlige folk skulle sende inn bilder som dokumenterte hvordan den islamske kulturen endrer Norge.

Sammen med oppfordringen brukte HRS et bilde av noen kvinner i klassiske islamske klær på en holdeplass på Tøyen i Oslo.

Antirasistisk senter har anklaget dem for å bedrive hatpropaganda. Tidligere venner har snudd dem ryggen. Riksaviser har krevd at de skal miste statstøtten på lederplass. Stortingsrepresentanter har gått ut med kronikker som mener at HRS ødelegger for alle som ønsker en strengere innvandringspolitikk.

- Hadde valgt et annet bilde



Hege Storhaug selv er ikke et øyeblikk i tvil om at bruken av det bildet var en tabbe.

- Hva var bakgrunnen for dette fotoprosjektet?

- Det var den økende bekymringen for fremtiden. Man ser islam vokser år for år. Det skjer i hele Vest-Europa, og det går hele tiden fortere enn vi har forutsett, og det snakkes ikke om konsekvensene og verdiene. Det er dramatiske kulturelle endringer, og i og med at MSM (mainstream media) ikke ser ut til å ville ta i det, tar heller ikke politikerne i det. Så du føler at du sitter i en båt som er ut av kurs, og ingen vil snakke om at dette ikke er bra.

- For å vekke bevisstheten er ofte det visuelle veldig effektfullt. Det er det i alle fall for meg. For meg er et av de mest symbolske bildene i norsk samtid, fra Landfalløya kapell i Drammen. Det ble kjøpt av et såkalt norsk-pakistansk ektepar og de hadde sagt til styret at de skulle lage sosiale aktiviteter for barn og eldre, og det høres jo veldig fint ut. Noe av det første de gjør er å gå på taket og fjerne korset. Det bilde når de tar ned det korset, er for meg et veldig symbolsk foto for vår samtid og hva som skjer, sier Storhaug.

Her tas koset ned på et kapell i Drammen.

Et annet eksempel er fra Skien.

- GKS-kirken i Skien er en ærvedrig sentral bygning i byen som hadde et vindu hvor Davidsstjernen var, samt et kors på taket. Så ble det overtatt av Telemark Islamsk Forening. Bygningen var verneverdig, og de lovte at de ikke skulle røre verken davidstjernen eller noe annet. Og hva skjedde? Davidstjernen ble erstattet med Koranen-vers, og ned med korset – opp med halvmånen på taket.

Ønsket å dokumentere samfunnets endringer



Ifølge Storhaug var det denne typen endringer hun ønsket å dokumentere, ikke tilfeldige mennesker på gaten.

- Jeg synes det er ganske dramatisk kulturelt. Hele ideen var at vi måtte ha en dokumentasjon av utviklingen. Jeg bodde i Oslo indre øst gjennom deler av 80-tallet og hele 90-tallet. Tenk om jeg var street fotograf den gangen, og kunne dokumentert hvordan det var den gangen kontra nå. Det er jeg lei meg for at ingen har gjort.

- Utgangspunktet er det beste for Norge og det beste for alle som bor her, og en bekymring for den verdimessige utfordringen. Det er en statistisk bevislig dobling av den muslimske befolkningens medlemsmasse i moskeer hvert 10. år, og dette er ikke bra. Politikerne vil ikke snakke om det, fordi MSM ikke vil snakke om det, sier Storhaug.

Sjokkert over reaksjonene



Storhaug sier hun er sjokkert over de reaksjonene som kom i ettertid.

- For det første skrev ikke jeg noe om muslimer i den artikkelen som det reageres på. Jeg skriver noe om en kulturell revolusjon, og kulturelle endringer – og islam som vokser.

- Hadde jeg visst det jeg visste i dag, hadde jeg ikke brukt det profesjonelle bildet jeg hadde fått tilsendt noen dager tidligere. Det er et veldig sterkt bilde, med en god komposisjon, med de tre kvinnene i chador som sitter der på Tøyen busstopp. Derfor tenkte ikke jeg noe annet enn at jeg kunne bruke det bildet, fordi det var så flott. Hadde jeg visst at kynismen er så sterk der ute, og viljen til å misbruke gode intensjoner er så sterk, så hadde jeg heller brukt bildet av koset som går ned i Drammen, sier Storhaug.

Hun mener kritikerne har gått langt utover det de hadde dekning for.

- Det er mest sjokkerende denne gangen, er at noen er villig til å misbruke det så til de grader – og til og med etablere sannheter som er løgn. At han som var statsministerkandidat og partileder i Norges største parti, går på talerstolen i Stortinget og lyver, det synes jeg er sjokkerende, sier Storhaug.

I hele intervjuet som kommer over helgen svarer Storhaug på kritikken om at organisasjonen ikke lenger publiserer rapporter, og deres tilnærming til vellykket integrering.

