Heikki klinte til mor Frp og Høyre på siste arbeidsdag i Stortinget

SV-profilen Heikki Eidsvoll Holmås takket for seg på Stortinget fredag, og det gjorde han med et saftig verbalt slag mot borgerlig blokk.





Holmås startet sitt innlegg med å fortelle at han i 2013 tvitret at Frp er et høyrepopulistisk parti, med den konsekvens at statsminister Erna Solberg sa at «Heikki er en liten friskus, men han passer av og til ikke munnen sin for å si det rett ut. Han burde vite mye bedre enn dette».

- Jeg er både en friskus og mindre enn gjennomsnittlig høy, men vite bedre? spurte Holmås retorisk fra talerstolen.

- Kjipeste kreftene



Deretter fortsatte Holmås.

- Erna Solberg vet at hun har invitert noen av de kjipeste kreftene i norsk politikk inn i regjering, sa Holmås.

Han fortsatte med å fortelle stortingssalen hvordan Frps Per Sandberg har forklart at ulike raser og religioner ikke må blandes hvis man skal ha et harmonisk samfunn, og at Frps Ulf Leirstein ga tommel opp for en Facebook-kommentar der det sto «somaliere er et møkkafolk fra et møkkaland», og Sylvi Listhaug som har uttalt at det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer.

- Historiens dom



- Det som kjennetegner høyrepopulistiske partier er at de er innvandringsfiendtlige og klimafornektere, sa Holmås som ville alt annet enn å beklage slik Solberg ønsket i 2013. Tvertimot.

«Jeg mener historiens dom over Erna Solberg bør være knallhard, fordi hun var den første som slapp høyrepopulistiske Frp inn i regjering» sier Holmås og takker for seg på Stortinget.

Satser på fornybar energi

- Jeg kommer til å savne både debattene, folkene og den enestående muligheten til å bidra til en bedre verden, som alle stortingsrepresentanter har, men jeg er fortsatt SVer og kommer til å stå på for en bedre hverdag for folk i Oslo, Norge og verden, om enn på andre måter enn før, sier Holmås til Nettavisen lørdag kveld.

- Nå skal jeg ta litt ferie i Sverige og Bulgaria og så bretter jeg opp ermene for en knallhard valgkamp så SV kan få Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide på Stortinget for Oslo SV, sier han.

Deretter vil Holmås kaste seg over studiene og gjøre ferdig en utdannelse innen økonomi og fornybar energi.