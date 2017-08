Her er Hauglies fem «gode grunner» til å beholde Nav:

- Nav er ikke mislykket, konstaterer arbeidsministeren.

«Nav er en av norgeshistoriens mest mislykkede sosiale reformer. Nå er det på tide å erkjenne nederlaget», skriver kommunikasjonssjef for Mental Helse, Anlov P. Mathiesen, i en blogg på Nettavisen.

Mathiesen mener Nav rett og slett må legges ned. Og at de ulike tjenestene deles opp igjen, slik det var før reformen så dagens lys.

- Hastet gjennom



Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), er imidlertid ikke enig.

- Nav-reformen er ikke mislykket, konstaterer Hauglie overfor Nettavisen.

Hun understreker likevel at det er mye som har gått galt på veien, etter at to statlige og én kommunal etat ble samlet under ett tak i 2006.

- Dette er jo Norgeshistoriens største forvaltningsreform noensinne, mye større enn alle reformer, og man hastet reformen gjennom på rekordtid. Da er det klart at alt ikke går etter boka, sier arbeidsministeren.

Hauglie mener daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) undervurderte alle faremomentene da reformene skulle iverksettes.

- Da de vedtok reformen, trosset også Stortinget alle faglige anbefalinger, om å slå etatene sammen på en annen måte, sier hun.

- Verre og verre



Mathiesen skriver i sin blogg at Nav-brukerne ikke ble mer fornøyde etter hvert som tiden gikk, snarere tvert imot.

«Tvert imot ble opplevelsene verre og verre. Det gikk opp for oss at vi hadde skapt en byråkratisk mastodont», skriver han.

Hauglie mener derimot at det nå er blitt mye bedre for Nav-brukerne.

- Vi må huske på at tidligere gikk folk fra kontor til kontor for å få hjelp. Nav-reformen samlet etatene. Midt oppe i det hele er det ingen tvil om at mange brukere ikke har fått den hjelpen de trengte, men så mener jeg intensjonen og bakgrunnen for reformen er helt riktig, sier Hauglie, og fortsetter:

- Nå som det har gått 11 år, mener jeg Nav blir bedre og bedre. Brukerundersøkelsene går i riktig retning, men man undervurderte hvor lang tid det ville ta med reformen, sier hun.

- Skilsmisseforhandlinger



Arbeidsministeren tror en oppsplitting av Nav nå, bare vil gi ytterligere problemer. Nav var tidligere delt opp i arbeid, trygd og sosiale tjenester.

- Nå har man brukt ti år på å samordne dette, og hvis man skal begynne å splitte det opp igjen så vil man få årevis med skilsmisseforhandlinger, og det tror jeg ikke brukerne vil være tjent med, sier Hauglie, og legger til:

- Mitt utgangspunkt nå er at Nav skal bli enda bedre. Det skal bli mer arbeidsrettet, en tidligere innsats skal inn mot brukerne og bli mer lokalt handlingsrom, sier hun.

Her er Hauglies fem «gode grunner» til å beholde Nav:

1. Man får én dør inn.

2. Lettere å samordne tjenester for brukeren.

3. Verktøykassa til de ansatte blir større.

4. Enklere for samarbeidspartnere med ett felles kontor å forholde seg til.

5. De spesialiserte enhetene man har etablert som følge av reformen, reduserer forskjellsbehandlingen og øker likebehandlingen av brukerne.

