Her er reaksjonene på fredsprisen

Fredsprisen hylles av det politiske Norge.

Nobels fredspris for 2017 går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), kunngjorde Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, klokken 11.

Reaksjonene strømmer nå på, og et samlet politisk Norge hyller prisen.

- Det er en velfortjent pris om en problemstilling som er svært aktuell og viktig. Både på grunn av det langvarige arbeidet som nå har lyktes med å få FN til å vedta et forbud mot atomvåpen, og fordi problemstillingen omkring atomvåpen har blitt mer utfordrende det siste året, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Lysbakken: - På tide at Norge skifter side



Det var SV som nominerte ICAN til fredsprisen, og de påpekte i nominasjonen at prisen både vil være verdig og riktig.

VIKTIG: SV-leder Audun Lysbakken mener årets fredspris er både riktig og viktig.

- En fantastisk viktig og riktig fredspris. Gratulerer til ICAN Norge og alle som kjemper for forbud. Nå er det på tide at Norge skifte side, skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter, og viser til at Norge har sagt nei til å FN-resolusjonen mot atomvåpen.

Også Arnstad mener Norge burde gått inn for FNs atomforbud.

- Vi stiller oss helt og fullt bak det som er hovedtenkningen til ICAN, nemlig å erkjenne at all bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvener, sier hun.



Hareide: - Bør fremskynde arbeidet



KrF-leder Knut Arild Hareide mener prisen nå må fremskynde arbeidet for atomnedrusting.

- Jeg vil gratulere den Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, med Nobels fredspris. Mitt håp er at dette vil fremskynde arbeidet for atomnedrustning, ikke minst ved å revitalisere en prosess som også inkluderer atommaktene, sier Hareide.



Her er de første reaksjonene fra Twitter:

«Gratulerer @ICAN_Norge @nuclearban med en veldig riktig pris! Kampen mot atomvåpen er ekstremt viktig i dagens verden», skriver Venstre-leder Trine Skei Grande.

En fantastisk viktig og riktig fredspris. Gratulerer til @ICAN_Norge og alle som kjemper for forbud! Nå er det på tide at Norge skifte side. — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) October 6, 2017

«Komiteen valgte en trygg kandidat. Var godt ryktene om Iran ikke stemte», skriver Ulf Leirstein (Frp).

«Gratulerer. @nuclearban vant @NobelPrize for 2017. Riktig pris til riktig tid. atomvåpen truer alt liv på kloden», skriver Karin Andersen (SV).

«Gratulerer til @nuclearban @ICAN_Norge for Nobels fredspris. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid for en verden uten atomvåpen!», skriver Venstre.

«En fredspris som faktisk er en fredspris. Det er vel ikke så gæærn utvikling», skriver Andreas Halse (SV).

Congratulations ICAN, @nuclearban deserved Nobel Peace Prize, key player to promote nuclear disarmament leading to a nuclear free world. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) October 6, 2017

«Gratulerer @nuclearban @ICAN_Norge! Nå er det i hvert fall på tide å støtte atomvåpenforbud @borgebrende!», skriver Natur og Ungdom.

«Flott at @nuclearban får #fredsprisen! Men pinlig å være vertsland hvis ikke regjeringa skriver FN-traktaten om atomvåpenforbud», skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

