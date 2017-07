Hoksrud om Støre-forslag: - Studentene må få bo gratis på sykehjem

Frps eldrepolitiske talsperson mener Ap kopierer Frps politikk.

Mandag la Ap-leder Jonas Gahr Støre fram Arbeiderpartiets nye eldrepolitikk for neste stortingsperiode.

Blant annet vil partiet at studenter skal få bo gratis på sykehjem mot at de bruker tid sammen med de eldre.

- Fantastisk bra! sier Frps eldrepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, til Nettavisen.

GARANTI: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gi de eldre en kjærlighetsgaranti, og lover at ektepar ikke skal skilles på sykehjem.

- De må få bo gratis



Hoksrud påpeker imidletid at Frp var først ute med forslaget.

- Dette var noe jeg tok opp og fikk inn i Frps partiprogram, men så sent som i september i fjor stemte Ap i Bergen det ned, sier han, og legger til:

- Dette er bra for de eldre. Jeg er kjempeglad for det, men jeg synes det er tragisk at Arbeiderpartiet stemmer det ned i kommuner fordi det er Frp som fremmer forslaget. Så det er langt mellom liv og lære i Ap, mener han.

Frp-politikeren vil også gå lenger en Arbeiderpartiet.

- Ap sier ikke at studentene skal få bo gratis, men rimelig. Jeg synes at de skal få bo der gratis, sier Hoksrud.

- Føler du at Ap kopierer deres politikk?

- Ja, det er mye av det de gjør her, sier han.

- Festlig med garanti nå



Arbeiderpartiet vil også bruke 1 milliard kroner på velferdsteknologi i eldreomsorgen - og ansatte flere i fast jobb på sykehjemmene.

Hoksrud synes det derimot er lite nytt i de 16 tiltakene fra Ap.

- Dette er gamle ting som de nå prøver å fremstille som en satsing på eldreomsorg. Realiteten er at det er veldig lite nytt, hevder han.

Han hyller likevel milliarden til velferdsteknologi og målet om flere ansatte.

- Det er dessverre mange kommuner som ikke prioriterer eldreomsorg godt nok, og mange av dem er styrt av Arbeiderpartiet. Så dette kan de ordne i kommunene hvis de vil det, sier Hoksrud.

Arbeiderpartiet gir også de eldre en kjærlighetsgaranti, som i praksis betyr en lovnad om at eldre ektepar skal få bo sammen på sykehjem.

- Det er også noe som kom fordi Arbeiderpartiet ikke klarer å gi gode tjenester til innbyggerne sine. Det er litt festlig at de nå skal ha en garanti på det, og tidligere har stemt det ned i kommuner, sier han.

- Jeg blir litt lei meg



Hoksrud synes det er leit at lovnadene til de eldre kommer nå - som valgkamputspill.

- Jeg er litt lei meg. Jeg har reist mye rundt de siste årene, besøkt eldre og ansatte, men nå er det valg og da kommer alle partiene løpende, sier Hoksrud, som selv trekker fram igjen drømmen om en egen eldreminister.

- Jeg har tatt til orde for en eldreminister, fordi vi må ha et enda større trøkk på eldreomsorgen. Det tar ikke Ap til orde for her, sier han.

