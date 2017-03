Hun overlevde atombomben i Hiroshima - nå raser hun mot Norge

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Klokken hadde så vidt passert 08 om morgenen. Den 13 år gamle jenta befant seg på skolen sammen med 30 andre jenter da hun så et ekstremt sterkt lys.

Akkurat idet hun hørte smellet, ble hun kastet opp i lufta. Det føltes som om hun ble kastet flere meter. Så ble det stille.

Da jenta våknet, var det i totalt mørke. Hun klarte ikke å røre seg.

Setsuko Thurlow forsto at hun lå begravd i byggemassen som for en kort stund siden hadde huset skolen hennes.

- Jeg forsøkte å bevege meg, men jeg klarte det ikke, så jeg visste at jeg kom til å dø. I totalt mørke. I stillheten, forteller nå 85 år gamle Setsuko Thurlow til Nettavisen.

- Gradvis kunne jeg høre jentene rundt meg hviske «Mamma, hjelp meg!», «Gud, hjelp meg!», så jeg visste at jeg ikke var alene.

En mann oppdaget skulderen hennes og ristet i den, mens han sa «Ikke gi opp! Ikke gi opp! Jeg prøver å få deg løs». Etter hvert klarte han å rydde en vei og ba den 13 år gamle jenta om å krabbe mot lyset.

- Jeg kom meg ut og kikket bakover, men bygningen sto i brann, så jeg kunne ikke gå tilbake. De andre jentene i gruppen min brente opp levende. Bortsett fra to andre jenter. Så vi var tre som overlevde, sier Thurlow med en lav stemme.

Taler i FN



72 år senere sitter hun i konferanserom 4 i FNs hovedkvarter i New York City, i det samme landet som slapp en atombombe over Hiroshima og tok livet av 140.000 mennesker der.

Thurlow skal snakke om hvordan det er å oppleve en atombombe. 85-åringen holder etter planen tirsdag et innlegg i forbindelse med FNs forhandlinger om en traktat som forbyr atomvåpen.

123 land stemte for å starte disse forhandlingene, mens Norge er et av 38 land som stemte imot. Norge stemte ikke bare imot, men er faktisk ikke til stede under møtene.

NORGES SETE sto tomt da FN startet forhandlilngene om et forbud mot atomvåpen.

- En skam



Det at Norge boikotter forhandlingene, provoserer Setsuko Thurlow.

- Jeg er svært skuffet. Jeg besøkte Norge, var i Stortinget og møtte den daværende statsministeren (Jens Stoltenberg, red.anm.). Jeg ble skuffet da jeg hørte at Norge ikke ville delta. Det er en skam, for da dette initiativet startet, ble det første møtet holdt nettopp i Oslo. Jeg er sønderknust, sier Thurlow til Nettavisen.

Hun antar at Norges boikott skyldes regjeringsskiftet.

- Jeg hadde stor respekt for deres forrige regjering, men jeg er meget skuffet akkurat nå, understreker Hiroshima-overleveren.

MASSIV RØYK steg opp fra Hiroshima etter at byen ble truffet av en atombombe.

TO MÅNEDER etter at atombomben traff Hiroshima, i oktober 1945, ble dette bildet tatt av Yoshimi Nakamae.

DEN FØRSTE ATOMBOMBEN som ble sluppet, traff Hiroshima 6. august 1945. Den ble sluppet ut av en amerikansk B-52. Det antas at 140.000 mennesker ble drept.

Norge boikotter atomvåpenforhandlingene sammen med USA og de fleste landene i NATO.

- Norge og våre allierte har en verden uten kjernevåpen som mål, men så lenge andre har kjernevåpen vil NATO forbli en kjernefysisk allianse. Under FNs generalforsamling i fjor høst var det ingen NATO-land som støttet forslaget om å starte forhandlinger om et forbud, sier statssekretær Marit Berger Røsland (H) til Nettavisen.

Våpenpolitisk leder Grethe Østern i Norsk Folkehjelp er oppgitt.

- Du kan ikke lenger påstå at du gjør alt du kan for en atomvåpenfri verden hvis du ikke støtter opp om disse forhandlingene. Fordi det Norge nå gjør, er det motsatte, nemlig å fokusere mer på behovet for atomvåpen, sier Østern til Nettavisen.