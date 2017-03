Høyre ikke lenger for søndagsåpne butikker

ANNONSE

Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram. Fylkeslagene i Oslo, Oppland og Trøndelag, samt Unge Høyre forsøkte å få det med likevel, men det sa flertallet på landsmøtet nei til.

Nå vil partiet bare "tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle".

Andre vedtak på Høyres landsmøte på Gardermoen:

Jobbe lenger



Høyres landsmøte mener den øvre aldersgrensen i arbeidslivet bør vurderes heves til over 72 år, men landsmøtet avviste et forslag om å gå inn for en aldersgrense på 75 år.

Et regjeringsoppnevnt utvalg, som leverte sin rapport i desember, mener flere eldre må stå lenger i jobb enn i dag. Utvalget var imidlertid delt i spørsmålet om aldersgrensen bør heves ytterligere.

Utvalg skal se på sykelønnen

Radikale forslag om å kutte i sykelønnen fikk ikke tilslutning på Høyres landsmøte, som sluttet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.

Landsmøtet stemte over forslaget fra Hordaland Høyre da det behandlet velferd og arbeidspolitikk lørdag.

Det nye punktet som ble vedtatt, lyder "sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen".

Forslagene om å senke sykelønnen fra 100 til 80 prosent og harmonisere sykelønnen med uføretrygd på 80 prosent fikk imidlertid ikke tilslutning. Det fikk heller ikke forslaget om å utrede modeller for kutt i sykelønnen.

Høyre vil sikre kontantbetaling



Høyres landsmøte vedtok lørdag et forslag om å sikre retten til å betale med kontanter.

Forslaget kom fra Akershus Høyre. Det ble foreslått avvist av redaksjonskomiteen, men landsmøtet ville det annerledes. Dermed ble forslaget "sikre retten til å betale med kontanter" vedtatt.

Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering om å "utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling". Men da de to forslagene senere ble satt opp mot hverandre, falt dette

Høyre-pris til russisk aktivistgruppe

På et tidspunkt da Norges forhold til Russland er kjølig, tildeles Agora og den russiske rettighetsgruppens leder Pavel Tsjikov Sjur Lindebrækkes pris.

Agora er et nettverk av jurister som gjennom mer enn ti år har vært blant Russlands fremste forsvarere av menneskerettigheter.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland fremholdt at organisasjonen har fortsatt sitt utmerkede og modige arbeid, til tross for at gruppen er satt på listen over "utenlandske agenter".

– Agora har i lang tid vært en forkjemper for menneskerettigheter og rettssikkerhet, sa han da han kunngjorde prisen.

Den ble delt ut av statsminister Erna Solberg (H).

– Nettverket av advokater og juridiske eksperter har spilt en sentral rolle i å sikre retten til en rettferdig domstolsbehandling og styrke menneskerettighetenes stilling i Russland under stadig vanskeligere kår, heter det i en pressemelding fra Høyre.

Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter deles hvert år ut under Høyres landsmøte.