Høyre kjøpte ulveordtreff på internett - kalles desperat av Sp-leder Marit Arnstad

- Da ulvesaken stormet som verst, opplevde vi at vår side av saken ikke ble speilet godt nok i mediene. Vi laget derfor en artikkel på høyre.no hvor vi fikk presentert hva vi mener. I den anledning kjøpte vi ulike varianter av ordet «ulv» og «rovvilt» kombinert med ordet Høyre, opplyser partiets kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i et skriftlig svar til Dagsavisen.

Han understreker at det er tydelig merket at det dreier seg om betalt eksponering, og at det også er helt tydelig at Høyre er avsender.

Saken det linkes til, er skrevet 17. januar i år. Den har tittelen "Ulv i norsk natur". «Norsk ulvepolitikk er en balansegang mellom to hovedhensyn: På den ene siden står hensynet til ulven som truet art. På den andre siden står hensynet til den viktige beitenæringen», heter det blant annet.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad synes søkeordannonsen er et pussig grep fra Høyres side.

- Jeg synes dette er et sært valgkampstunt, men de har vel kanskje vært litt desperate i sakens anledning, sier Arnstad.

