Høyre-veteran skal jobbe for Erna Solberg

Svein Flåtten (72) blir statssekretær ved Statsministerens kontor.

Høyre-politiker Svein Flåtten tok ikke gjenvalg som stortingsrepresentant, og rykker nå i stedet inn i regjeringsapparatet.

I statsråd fredag ble 72 år gamle Flåtten utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor med virkning fra 1. oktober.

- Det er selvfølgelig en spennende jobb å bli utnevnt til, det å få lov til å delta så nært der hvor beslutningene tas i nærheten av statsministeren. Så det tar jeg som en betydelig tillitserklæring, sier Flåtten til Nettavisen.

- Har ikke vært i mine tanker



Flåtten er en erfaren politiker, etter å ha sittet 16 år på Stortinget for Høyre. De siste årene har han vært partiets finanspolitiske talsperson.

- Ble du overrasket over jobbtilbudet?

- Ja, veldig. Det har ikke vært i mine tanker, sier den erfarne politikeren.

Han forteller at han fikk tilbudet for relativt kort tid siden.

- Jeg regner kanskje med at min bakgrunn har hatt noe å si, at jeg har vært her lenge og har mange kontakter i mange partier, og særlig i samarbeidspartiene, sier Flåtten, og legger til:

- En betydelig erfaring fra ganske kompliserte budsjettforhandlinger, vil være et viktig bidrag også når man er på Statsministerens kontor.

På Stortinget i 16 år



Etter valget fikk statssekretær Himanshu Gulati avskjed fra sin stilling hos statsminister Erna Solberg (H), etter å ha blitt valgt inn på Stortinget.

Flåtten satt i de to første periodene i finanskomiteen. I perioden 2009-2013 var han 1. nestleder i næringskomiteen og partiets næringspolitiske talsmann. Fra 2013 var han 2. nestleder i Stortingets finanskomité og Høyres fraksjonsleder i samme komite.

