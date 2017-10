Høyre vil fortsatt ha Thommessen som president

Partiet vil at omstridt stortingspresident skal fortsette.

Etter byggeskandalen på Stortinget har det vært knyttet stor spenning til om Olemic Thommessen (H) ville få fortsette som stortingspresident.

Men i et møte onsdag ettermiddag, bestemte Høyres stortingsgruppe at Thommessen er partiets kandidat til vervet som president.

- Olemic har ledet Stortingets presidentskap på en dedikert og god måte. Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av. Jeg og Høyres gruppe forventer et konstruktivt samarbeid med Stortingets presidentskap også de neste fire årene, uttaler parlamentarisk leder Trond Helleland (H) i en pressemelding.

Avgjørelsen kommer dagen etter at KrF ba Høyre om å vurdere andre kandidater enn Thommessen. Andre partier har også krevd det samme.

Stortingspresidenten velges offisielt i Stortinget på lørdag.

- Naturlig å velge en ny



Det har stormet rundt Thommessen i forbindelse med byggeskandalen på Stortinget. Det mye omtalte byggeprosjektet, som omfatter helrenovering av Prinsens gate 26 og bygging av en tilførselstunnel til Stortinget, har sprukket med hele 700 millioner kroner.

Thommessen har blitt kraftig kritisert av Riksrevisjonen for manglende kontroll, og de har påpekt svakheter i planlegging og organisering av prosjektet. Kontroll- og konsitusjonskomiteen konkluderte dessuten med at hans håndtering av saken er «sterkt kritikkverdig».

- I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb. Det er derfor naturlig å velge en ny stortingspresident, sa stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Nettavisen etter valget.

Byggeskandalen er en av flere saker der presidentskapet i forrige periode ble kritisert.

Thommessen: - Jeg er stolt



Selv ønsket Thommessen å fortsette som stortingspresident. Han sier nå at han er stolt over å bli ønsket videre i rollen.

- Jeg er stolt og ydmyk over at Høyres stortingsgruppe har foreslått meg som stortingspresident. Hvis jeg blir valgt på lørdag ser jeg frem til å jobbe med det nye Stortinget på tvers alle partilinjer, sier han, og legger til:

- Min dør vil være åpen og jeg vil gjøre mitt ytterste for å at Stortinget skal fylle sin rolle som landets viktigste demokratiske arena. Vi har mange oppgaver å ta fatt på. Blant annet ligger det klare bestillinger etter byggesaken i juni. Jeg mener jeg har viktige erfaringer fra siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, sier Thommesen.

Thommessen har vært stortingspresident siden 2013.

Direktøren gir seg



Tidligere i september ble det kjent at Stortingets direktør, Ida Børresen, gir seg som direktør til våren - da hun skal bli pensjonist.

Børresen har også måtte tåle sterk kritikk etter byggeskandalen.



- Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste, het det i en kronikk fra kontrollkomiteen etter Børresens beskrivelse byggesprekken.

Lørdag konstitueres Stortinget, og da vil presidenten formelt bli valgt. Mandag foretar kong Harald den høytidelige åpningen av høstsesjonen.

