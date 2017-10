Høyre vil ha videoovervåkning på voldsskoler i Oslo

- Ungdomsgjenger forsøker å ta kontroll over skolen, sier Eirik Lae Solberg (H) om skolevolden.

I forrige uke slo fungerende kunnskapsminister Henrik Aasheim (H) alarm etter flere voldsepisoder ved Stovner videregående skole i Oslo.

Men skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), mente statsråden overdramatiserte og sa de hadde gode systemer for å håndtere elevene.

Svaret beroliger absolutt ikke Høyre i hovedstaden.

- Jeg er jo bekymret over at skolebyråden tar såpass lett på problemet, når hun bruker tiden sin på å kritisere at statsråden engasjerer seg. Det sier meg at hun ikke har innsett alvoret i situasjonen, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen.

OVERDRAMATISERER: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), mener kunnskapsministeren overdriver om situasjonen ved Oslo-skole.

- Burde hatt tiltak mye tidligere



Lae Solberg sier han er overrasket over at byråden ikke ønsker statsrådens engasjement velkommen.

- Jeg vil mye heller ha en statsråd som engasjerer seg og vil ha tiltak som kan løse situasjonen, enn en byråd som ikke forstår hvor alvorlig situasjonen på enkelte skoler er, sier han, og påpeker:

- Byrådet har for lenge tatt for lett på situasjonen som har oppstått, og nå bør både lokale og nasjonale myndigheter finne tiltak som funker.

Selv foreslo Høyre flere tiltak for ett år siden, men de ble nedstemt i bystyret.

- Vi har tatt opp situasjonen med byrådet og bystyret i ett års tid, uten å få respons. Det er bra at byråden nå kommer med tiltak, men dette var en varslet krise, så det er synd man ikke har satt inn tiltak tidligere. Tiltakene burde vært iverksatt senest ved skolestart i høst, sier han.

- Forsøker ta kontroll over skolen



Lae Solberg forteller at de har mottatt mange bekymringsmeldinger fra videregående skoler i Oslo, blant annet fra Ulstrud, Etterstad og Stovner.

- Det er ikke slik at alle videregående skolene i Oslo har store problemer, men det er noen få skoler som har store problemer med vold og kriminelle ungdomsgjenger som forsøker å ta kontroll over skolen. Det mener vi at det må gjøres noe med, sier han.

I håp om å bli hørt, fremmer derfor Høyre tiltakene på nytt for Oslo bystyre.

KRISEMØTE: Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim har kalt inn til krisemøte om situasjonen ved Stovner videregående skole.

- Det hadde vært viktig å satt i gang tiltak ved skolestart. Det er da skole- og klassemiljøet setter seg, og det er da det er viktig å være til stede med tiltak, påpeker Lae Solberg.

Ett av tiltakene de foreslår, er å ansette flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler, noe som skal være sentralt finansiert av Oslo kommune.

De vil også styrke ressursene til skolehelsetjenesten, og etablere et eget kompetansesenter mot vold og gjengkriminalitet i Utdanningsetaten.

- Videoovervåkning i fellesområdene



Et av de mest kontroversielle forslagene, er imidlertid videoovervåkning.

- Jeg mener det etter søknad fra skolen bør åpnes for bruk av videoovervåkning i fellesområdene i tidsbegrensede perioder. Tidligere var det mulig i Oslo-skolen, men den adgangen er ikke der lenger, sier Lae Solberg, som mener kameraer også vil virke forebyggende.

- Grunnen til at jeg foreslår det, er at vi ser på mange skoler at det er en fryktkultur. Når elever blir utsatt for vold, så tør ingen av de andre elevene å melde fra. Hvis du har kameraovervåkning vil du kunne identifisere elever og utenforstående som utfører volden, slik at skolen kan politianmelde - og på den måten forebygge nye hendelser, sier han.

Lae Solberg understreker at det er viktig at kameraene fjernes når situasjonen bedres ved skolene.

