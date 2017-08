Ideologi og verdier trumfer enkeltsaker

Velgere på tvers av det politiske spekteret setter verdier og ideologi høyere enn enkeltsaker når de velger parti. De Grønnes velgere er mest ideologiske.

Hele 89 prosent av velgerne til Miljøpartiet De Grønne sier ideologi og verdier er viktigst i valg av parti, mens bare 7 prosent har enkeltsaker i høysetet, viser Ipsos’ politiske barometer, som presenteres i Vårt Land. SV-velgerne har tydelige fellestrekk med MDG-folket: 84 prosent setter ideologi øverst, mens bare 4 prosent synes enkeltsaker er viktigst når de skal velge.

Også blant dem som stemmer Rødt, KrF, Ap og Venstre er det et flertall som sier ideologi er viktigst, henholdsvis 73, 69, 56 og 56 prosent. 47 prosent av Høyre-velgerne sier det samme, mens andelen blant Sps og Frps velgere er henholdsvis 40 og 35 prosent.

– Veldig enkelt sagt handler dette om at folk rett og slett er opptatt av hva et parti står for og at det er vesentlig viktigere enn nesten alle ting man kan knytte til partiet, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU. Han påpeker også at årets valgkamp ikke har vært veldig konsentrert om enkeltsaker.

– Da vil mange fremheve prinsipper og verdier som viktig.

De mest «saksorienterte» velgerne er det Sp og Frp som har. 31 prosent av Sp-velgerne og 29 prosent av Frp-velgerne sier enkeltsaker er viktigst. Også Rødts velgere er nesten like opptatt av enkeltsaker – 27 prosent sier det er viktigst.

