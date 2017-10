Jagland krevde intervjuer slettet

Thorbjørn Jagland stilte knallharde krav for å stille til nytt intervju.

– Akkurat i disse dager legger Aftenposten ut artikler som er så ærekrenkende at det tar pusten fra oss, skriver generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, i et innlegg på Facebook med overskriften «Hanne og jeg har fått nok».

– Arbeidet i Aserbajdsjan begynte for mange år siden, fortsetter han i innlegget publisert tirsdag kveld.

Innlegget er det siste av flere innlegg hvor Jagland slår hardt tilbake mot Aftenposten.

«Svertekampanje»

Videre hevder han at «en bred svertekampanje mot generalsekretæren er satt i gang som ingen har sett maken til i Europarådets historie».

– Påstander om svertekampanje må stå for hans egen regning. I en posisjon som generalsekretær i Europarådet må han tåle kritisk journalistikk, sier nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen, til Dagbladet.

Aftenposten redegjorde i en lang artikkel forrige uke for hvordan Aserbajdsjans ambassadør til Europarådet flere ganger tok opp hjemlandets såkalte kaviardiplomati med generalsekretær Jagland, uten at han foretok seg noe. Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ble ifølge varsleren vartet opp med blant annet rådyre luksusreiser og rene pengeoverføringer.

Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen. Tidligere ambassadør Arif Mammadov kaller kaviardiplomatiet korrupsjon.

Sitater godkjent

– I mange måneder har jeg forsøkt å forklare Aftenposten at jeg ikke kunne møte en avhoppet ambassadør fra Aserbajdsjan, men de mener at dette var fordi jeg ikke ville ha informasjon fra ham, skriver Jagland.

– Vi i Aftenposten og journalisten har jobbet med denne saken og Europarådet siden april. Han har jobbet bredt med kilder og har intervjuet 50-tall norske og internasjonale parlamentarikere, embetsmenn, diplomater, organisasjoner og forskere, sier Strøm-Gundersen, som legger til at Jagland fikk sitater oversendt, og at disse ble lest, sitatsjekket og godkjent.

Jagland krevde sletting av intervjuer

Jagland sier Aftenposten har stilt spørsmål på epost, og at han tilbød seg å stille til et intervju i Oslo, men han hevder det ikke var av interesse for avisen.

– Vi har forsøkt å holde åpen dialog og la ham slippe til og han tilbød seg å gi et nytt intervju i etterkant av intervjuene vi allerede hadde gjort, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten til NTB.

– Men Jaglands premiss for å gi et nytt intervju, var at alle tidligere intervjuer han hadde gitt til oss i arbeidet med denne saken, skulle slettes. Det var selvsagt et umulig premiss for oss å godta, sier nyhetsredaktøren.

– Vi gjorde det likevel klart for ham at dersom han hadde noe nytt og relevant å tilføye, ville vi selvsagt inkludere det i vårt arbeid. Men det svarte han ikke på, sier hun.

