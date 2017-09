Sentrale kilder i Venstre sier til VG at partiet neppe vil overleve et nytt nei til å sitte i regjering i høst.

Avisa skriver at partiets strateger er i gang med å definere hvor og hva Venstre skal være som parti ved inngangen til neste stortingsvalg i 2021.

– Det vil være bestemmende for hva vi gjør nå i høst, sier en sentral kilde.

Internt i partiet er oppfatningen at avgjørelsene som Venstre-ledelsen må ta de neste ukene – å gå inn i regjering eller fortsette utenfor – fundamentalt handler om hvorvidt Venstre overlever som stortingsparti i fremtiden.

Flere partikilder sier at dette kan ende med at Kristelig Folkeparti og Venstre denne gang velger helt ulikt i spørsmålet om å gå i regjering eller bli stående utenfor.

Fire år med samarbeidsavtale med Høyre-Frp har tappet partiet for velgere. En intens valgkamp berget partiet opp på 4,4 prosent, men 20.000 færre velgere enn i 2013.

I alt 17 av 19 Venstre-fylkesledere åpner i Aftenposten for at Venstre kan gå inn i en regjering med Frp.

VG skriver også torsdag at Erna Solberg på ingen måte gitt opp KrF som regjeringsparti. Under Høyres første samling for den nye stortingsgruppen torsdag kveld gjorde Erna det klart at hun ønsker Knut Arild Hareide og KrFs deltagelse rundt Kongens bord.

- Det absolutt beste ville være at KrF kom inn i regjering. Da ville de fått gjennomslag i det jeg kaller hverdagspolitikken i regjeringen, i dag-til-dag-beslutningene og en synliggjøring av hva de får til, sier Erna Solberg til VG.

