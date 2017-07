Knut Arild Hareide: – Det er ikke store forskjeller på Siv Jensen og Jonas Gahr Støre i den reelle asyl- og innvandringspolitikken

KrF-lederen mener forskjellene ligger i retorikken.

Denne uken har Jonas Gahr Støre (Ap) for første gang avklart hvilke partier han ønsker å gå inn i et regjeringssamarbeid med - og hvilke partier han ikke ser for seg å samarbeide med.

At Støre holder døren åpen for KrF, har lenge vært kjent. KrF-leder Knut Arild Hareide har svart med å være tydelig på at KrF først og fremst ønsker en sentrum/Høyre-regjering, men at de, hvis det ikke er mulig, også er åpen for å samarbeide med Arbeiderpartiet.

- Forskjellen ligger i retorikken



I et intervju med Dagens Næringsliv lørdag, beskriver Hareide valget mellom Solberg og Støre som «et lykkelig valg» fordi han synes de begge er dyktige politikere med integritet og kunnskap.

Men hvis Høyre vil ha med Frp i regjering de neste fire årene, har Hareide uttalt at KrF mest sannsynlig vil gå i opposisjon.

– Det er ikke store forskjeller på Siv Jensen og Jonas Gahr Støre i den reelle asyl- og innvandringspolitikken. Ingen av dem liker at jeg sier dette. Forskjellen mellom dem ligger i retorikken Sylvi Listhaug fører, og den Høyre og Ap fører, sier Hareide.

LES OGSÅ: Listhaugs hijabforbud kan være menneskerettsstridig

SAMARBEID: KrF-leder Knut Arild Hareide er åpen for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, men mest sannsynlig ikke med Frp.

Reagerte på Listhaug-uttalelse



Nylig gikk Hareide ut mot Sylvi Listhaug (Frp) etter hennes uttalelse om å vurdere alle tiltak dersom den italienske regjeringen lar flyktninger og migranter reise med midlertidig visum.

Listhaug uttalte seg i lys av nyheten om at Italia vurderer å gi 200.000 flyktninger EU-visum og reise fra Italia til Nord-Europa.

- Hvis Italia gjør dette, må vi vurdere alle tiltak for å stoppe migrantene fra å komme til Norge, sier Frps Sylvi Listhaug til Dagens Næringsliv.

Hareide beskrev Listhaugs uttalelse som veldig passiv.

– Akkurat nå opplever Norge å motta et rekordlavt antall asylsøkere. Det Norge bør gjøre er heller å stille seg spørsmålet: Hva kan vi gjøre? Vi sitter på en betydelig kapasitet – både personer, ressurser og kompetanse – til å hjelpe Italia med mottaksbehovet de nå har, sier KrF-lederen.

Har du sett denne populære videoen?