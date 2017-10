Kona til Sandberg blir statssekretær

Nå blir det nok et ektepar i regjeringsapparatet.

Kona til fiskeriminister Per Sandberg (Frp), Line Miriam Sandberg, ble i statsråd fredag utnevnt til statsskretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det ble gjort en rekke endringer blant statssekretærene i statsråd.

En av endringene er at Frode G. Hestnes (Frp) går av som statssekretær for helseminister Bent Høie (H), som altså i stedet får bistand av Line Miriam Sandberg i departementets politiske ledelse. Hun tiltrer 10. november. Hestnes blir i stedet statssekretær ved Statsministerens kontor.

Ikke alene

Ekteparet Sandberg er ikke det eneste i regjeringsapparatet. Frp-statssekretærene Cecilie og Vidar Brein-Karlsen er også gift, i likhet med arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og statssekretær Lars Jacob Hiim i Næringsdepartementet.

Line Miriam Sandberg kommer fra stillingen som reiselivssjef i Destinasjon Senja, er fylkesleder i Troms Frp og medlem av partiets landsstyre

Flere endringer

I Nærings- og fiskeridepartementet slutter Ronny Berg (Frp) som statssekretær for fiskeriminister og Frp-nestleder Per Sandberg. Inn i hans sted rykker politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim.

Endringer blir det også for den andre av Frps nestledere, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Reynir Johannesson slutter som statssekretær og erstattes av Tommy Skjervold fra og med 6. november.

Også blant de politiske rådgiverne, nivået under statssekretærer i departementets politiske ledelse, er det endringer. Finansrådgiver Britt Dalsbotten blir ny politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg, mens psykolog Karine Skaret er engasjert som politisk rådgiver for Solveig Horne i Barne- og likestillingsdepartementet fra og med 23. november.

