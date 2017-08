KrF «lyser ut» jobben som Listhaug-erstatter

«Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer, oppfordres ikke til å søke», heter det blant anner i annonsen.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug (Frp) har bevist at landet trenger en egen integreringsminister. Det skriver Dagbladet tirsdag.

På sin facebookside i dag presenterer KrF en «stillingsannonse» hvor de lyser ut jobben som integreringsminister i Norge.

Bakgrunnen for gimmicken er at KrF-leder Knut Arild Hareide ikke mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) klarer å kombinere de to delene av jobben sin.

Annonseteskten inneholder et dårlig skjult sleivspark til den omstridte Frp-statsråden:

«Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer, oppfordres ikke til å søke.»

- Det er tydelig at Sylvi Listhaug ikke takler dobbeltrollen hun har, sier Hareide til Dagbladet.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøker tirsdag politiet i Stockholm og drabantbyen Rinkeby for å se «svenske tilstander» på nært hold. Begrepet bruker hun ofte om hva som kan skje om vi tar imot for mange asylsøkere og flyktninger og ikke lykkes med integreringen.

– Det er ingen steder i Oslo der politiet ikke kan gjøre jobben sin. Det finnes absolutt grupper som er mer lukket enn andre, og vi skal følge med på utviklingen i Norge også. Men det er et stykke mellom det en ser i Norge og i Sverige, sier forfatter Ståle Økland til NTB. Økland har fulgt politiet i ett år for å finne ut om det eksisterer svenske forhold i innvandrerdominerte bydeler i Oslo - områder der politi og redningsetater ikke får gjort jobben sin grunnet lokal motstand.

