KrF manglet 230 stemmer på stortingsplass i Østfold

Om færre enn halvparten av velgerne til Partiet De Kristne i Østfold i stedet hadde stemt KrF, ville Line H. Hjemdal beholdt stortingsplassen.

Line Henriette H. Hjemdal (KrF) manglet over 6.300 stemmer for å få et distriktsmandat fra Østfold, men for å sikre seg et utjevningsmandat manglet partiet knappe 230 stemmer, skriver Dagen.

I Østfold fikk KrF 6.811 stemmer, mens Partiet De Kristne (PDK) fikk 518 stemmer. Dermed er Hjemdal ute av Stortinget, og Østfold KrF har mistet sin eneste representant på Stortinget.

– KrF ville ha fått et utjevningsmandat med bare 230 av PDKs stemmer, altså godt under halvparten av stemmene. Det betyr at Hjemdal kunne ha vært inne på Stortinget, sier valgforsker Bernt Aardal som har gjennomgått valgresultatet i noen fylker for Dagen.

Det har også blitt stilt spørsmål ved om Torkil Åmland i Hordaland Frp mistet sin stortingsplass på grunn av stemmer til PDK.

PDK-leder Erik Selle sier til Dagen at andre partiers oppslutning ikke er deres ansvar. Han sier videre at det ikke er selvsagt at de som stemmer på det kristenkonservative partiet har KrF eller Frp som sitt andrevalg.

– Mange av dem som er aktive i PDK, har aldri tidligere engasjert seg i politikken. Jeg tenker at en del av disse ville ha vært hjemmesittere, sier han.

Kristelig Folkeparti fikk 4,2 prosents oppslutning ved årets stortingsvalg og fikk åtte representanter, som er to færre enn for fire år siden.

