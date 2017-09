KrF-splid om Frp-regjering

KrF-topp mener Knut Arild Hareide konkluderer feil om Frp.

ØKERN (Nettavisen): Fredag møttes KrFs landsstyre på Økern i Oslo for å diskutere veien videre etter det dårlige valgresultatet for partiet.

I sin tale til landsstyret rådet KrF-leder Knut Arild Hareide partiet til å gjøre som de sa før valget, nemlig å ikke gå i regjering med Frp. Men dette rådet blir ikke mottatt like godt av alle i partiet.

- Jeg har forståelse for at Knut Arild går inn og gjentar det vi har sagt før valget, og så håper jeg vi i debatten etterpå nå kan få diskutere nyansene i det. For vi er nødt til å ta innover oss at vi dessverre har gjort et veldig dårlig valg, sier fylkesleder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, til Nettavisen.

FRP-NEI: KrF-leder Knut Arild Hareide talte til partiets landsstyre fredag, og rådet partiet til å ikke gå i regjering med Frp.

- En feil tilnærming



Kårbø mener Hareide rett og slett konkluderer feil. Selv mener han at KrF bør vurdere å gå i regjering med Fremskrittspartiet.

- Jeg har vært tydelig på at det er en av opsjonene vi må se på, og så har jeg forståelse for at det er et stykke dit, sier han, og understreker:

- Men å si at nå har vi tapt valg, og nå må vi holde fram med det vi har sagt, synes jeg er en feil tilnærming. Spørsmålet er mer, nå har vi tapt valget og hvordan håndterer vi det best mulig framover, sier Kårbø.

- Så du mener Hareide var for bastant i sin konklusjon i dag?

- Ja, selv om vi vet at når man snakker for åpen mikrofon med kamera og til alle, så handler det om å gjenta budskapet. Men jeg tror vi er nødt til å begynne å bli tydeligere til de velgerne som har forlatt oss, sier han.

Kårbø mener mange lot være og stemme på KrF fordi de var utydelige.

- Det er alltid lettest å hente tilbake de som har stemt KrF før, og tilbakemeldingene jeg har fått var at de var usikre på KrF i regjeringsspørsmålet. Da må vi gjøre det slik at de blir sikrere, sier han.

- Hareide gir et godt råd



KrFs fylkesleder i Sogn og Fjordane, Trude Brosvik, er imidlertid helt uenig med Kårbø.

- Jeg synes Hareide gir et veldig godt råd, og det er veldig enkelt å forstå. Vi skal ikke si noe annet etter valget enn det vi sa før valget, sier Brosvik til Nettavisen etter Hareides tale.

- Hvorfor er det så uaktuelt å gå i regjering med Frp?

- Det er den politiske avstanden. Vi er gjennomgående et veldig ideologisk parti, mens jeg oppfatter Frp som et gjennomgående populistisk parti. Nå har vi hatt et samarbeid i fire år, og på enkelte områder har det fungert godt - på andre områder ikke, sier fylkeslederen.

- Disse fire årene har vist at det er store reelle avstander politisk, påpeker Brosvik.

- Må gå i forhandlinger



Hareide har også avvist en ny samarbeidsavtale med regjeringen. Også det er Kårbø uenig i.

- For KrF som et politisk parti så handler det om gjennomslag. Derfor synes jeg vi skal gå i reelle politiske forhandlinger, så får vi se om dette fører fram. Hvis det ikke fører fram, så er jeg åpen for en samarbeidsavtale, sier han.

Samtalene på borgerlig side fortsetter onsdag i neste uke.

- Jeg er enig med statsministeren i at vi har god tid i dette, men samtidig handler det om å bli enige om plattformen for arbeidet, sier Kårbø.

Etter sin tale til landsstyret, utdypet Hareide sitt Frp-råd til pressen.

- Vi har gått til valg på en sentrum-Høyre- regjering og utelukket en regjering med Fremskrittspartiet. Det sa vi før valget, og det er også budskapet i etterkant av valget, sa KrF-lederen.

