KrFs yngste: - Derfor lukker vi døra til Frp

- Kan gi oss ganske mye innflytelse, sier den ferske stortingspolitikeren (25).

Fredag rådet KrF-leder Knut Arild Hareide sine partikolleger til å si nei til en regjering med Frp.

Uenigheten er stor internt i partiet, men en av dem som gir Hareide sin fulle støtte, er partiets ferske og yngste stortingsrepresentant, Tore Storehaug (25) fra Sogn og Fjordane.

- Jeg tror det er viktig at velgerne nå opplever at det KrF har sagt og går til valg på, er det vi også leverer på når vi har havner i den posisjonen vi har gjort nå, sier Storehaug til Nettavisen.

KrF fikk en oppslutning i stortingsvalget på rekordlave 4,2 prosent.

- Det mener jeg er viktig



Før valget sa KrF at det var uaktuelt å sitte i samme regjering som Frp, og at dersom det ikke blir en blågrønn regjering, så går de i opposisjon.

- Vi sa at vi ikke kommer til å bli en del av en regjering der Frp er med, og det sier vi også nå. Det mener jeg er viktig, sier 25-åringen.

- Men flere fylkesledere mener dere bør gå i regjering med Frp?

- Vi skal ha en runde på det i landsstyret, der vi får mulighet til å snakke sammen. Vi har jo sittet litt hver for oss og fordøyd et valgresultat som ikke var helt som det skal. Jeg tror det blir godt å få snakket godt sammen nå, og så har Knut Arild sagt tydelig hva han tenker, sier Storehaug, og konstaterer:

- Så tror jeg partiet slutter opp om den retningen, og gjør seg klar for fire år der vi må peke ut en retning for KrF og landet videre, sier han.

- Så døra til en regjering med Frp er ganske lukket nå?

- Ja, det opplevde jeg var veldig tydelig fra Knut Arild. Det sa vi også før valget, at KrF nok ikke kommer til å gå i regjering med Frp, sier Storehaug.

- Ganske stor avstand



- Hvorfor er det så uaktuelt å samarbeide med Frp i regjering?

- Det handler om at det er en ganske stor politisk avtand. KrF er jo et kristendemokratisk sentrumsparti. Frp er et liberalistisk parti som ligger helt til høyre i det norske politiske landskapet. Det har vi nok også sett gjennom de siste fire årene, at det er en del saker der KrF står ganske langt fra Frp. Derfor ser vi det ikke som naturlig å være en del av samme regjering, sier Storehaug.

Dersom de ikke får til en sentrumsregjering, som er svært lite sannsynlig, mener han de må gå i opposisjon på Stortinget.

- Da er vi tilbake til det som har vært normalen i norsk politikk før, at vi har en mindretallsregjering som må søke støtte for den politikken de vil føre i Stortinget. Der vil KrF være et konstruktivt parti som skal være med å finne gode løsninger for landet, sier han.

- Men mange vil jo mene at dere vil kunne påvirke politikken mer med statsrådansvar?

- Det sa de jo for fire år siden også. Den gangen sa vi at det er en stor politisk avstand som gjør at det er vanskelig. Nå er vi et parti som er på vippen i Stortinget, og det er en posisjon som kan gi oss ganske mye innflytelse, sier Storehaug til Nettavisen.

- Flertall flere steder



KrFs yngste stortingsrepresentant utelukker heller ikke et samarbeid med den andre siden i politikken.

- Vi har jo vist det gjennom perioden at i saker kan vi skaffe flertall flere steder. For eksempel med utviklingsmeldinga, der vi fant flertall på forskjellige plasser i Stortinget. Det mener jeg er riktig, sier han.

Onsdag møtes de fire borgerlige partiene til nye regjeringssamtaler, men Hareide har sagt at dette kan bli det siste møtet der KrF deltar.

