Krisemøte i Ap: - Vi trenger ingen lederdebat

- Det er ikke et one-man-show, påpeker Oslos byrådsleder.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Arbeiderpartiets sentralstyre sitter tirsdag ettermiddg i krisemøte etter valgnederlaget mandag.

Det var en alvorstunget stemning, og journalistene kastet seg over politikerne da de kom til oppvaskmøtet på Youngstorget ved 14-tiden.

KRISEMØTE: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener det ikke er behov for en lederdiskusjon i Arbeiderpartiet etter valgnederlaget.

- Vi fikk ikke en ny regjering i Norge, som vi hadde jobbet for. Det er alvorlig, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), på vei inn til møtet.

- Mange av oss har ikke levert



Men ingen ville peke ut en syndebukk for hvorfor det gikk så galt.

- Lederen sitter, og det er ikke der vi begynner i det hele tatt. Det er jeg veldig trygg på. Jonas er den beste lederen vi kan ha, sier Johansen.

- Er du fornøyd med Støres innsats i valgkampen?

- Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke fikk et regjeringsskifte i Norge, og da er det mange av oss som ikke har levert godt nok, sier Johansen til Nettavisen.

- Hva føler du Støre har gjort feil?

- Nå sa jeg at det var mange av oss som ikke hadde gjort det godt nok. Å vinne et valg er ikke et «one-man-show». Det er politikken, det er strategien og det er sakene, sier han.

- Velgerne har alltid rett



Arbeiderpartiets oppslutning endte til slutt på 27,4 prosent, som er det dårligste valgresultatet som partiet har fått i opposisjon siden 1924.

Byrådslederen mener de rett og slett ikke nådde fram med politikken.

- Velgerne har alltid rett, og det er ikke mange nok som har stemt på oss, konstaterer Johansen.

Han sier partiet nå må snu alle steiner.

- Hvordan man nå gjør det framover, de vet jeg ikke. Men det er naturlig å gå gjennom valgkampen og vende alle steiner. Det er jeg helt sikker på at sentralstyret også er enig i, sier han, før han haster inn på krisemøtet.

ROM FOR BEDRING: AUF-leder Mani Hussaini sier det er mange ting de kunne gjort bedre i valgkampen, men vil ikke nå gi eksempler.

Hussaini: - Mange ting vi kunne vært bedre på



AUF-leder Mani Hussaini mener Ap har gjort flere feil, men sier samtidig at han tror partiet vil klare å reise seg igjen.

- Det som er det fine med vårt parti er at vi alltid klarer å reise oss opp, og jeg må si at jeg er optimist, sier Hussaini.

- Hva er det viktigste du mener dere har gjort feil i valgkampen?

- Vi skal sette oss ned og diskutere det. Det er mange ting man kunne vært bedre på, og det er akkurat det vi skal snakk om i dag, sier han til Nettavisen.

- Kan du nevne noen eksempler på hva dere har gjort galt?

- Det kan jeg gjøre etterpå, sier Hussaini, og går inn til møtet.

KOLLEKTIVT ANSVAR: - Vi trenger ingen lederdebatt, sier Bergens byrådsleder, Harald Schjelderup, som mener krisevalget er et kollektivt ansvar.

- Trenger ingen lederdebatt



Heller ikke byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup, mener det er tid for å diskutere Ap-leder Jonas Gahr Støres rolle.

- Vi trenger ingen lederdebatt, fordi strategien vi har lagt opp og ført valgkampen på, har vi gjort kollektivt, sier Schjelderup.

- Hva er det viktigste dere har gjort feil i valgkampen?

- Det er helt åpenbart at vi ikke traff tidssonen og nerven i befolkningen med noen av våre hovedbudskap, og det er et kollektivt ansvar vi får ta, sier han til Nettavisen.

