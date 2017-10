Lan Marie Nguyen Berg økte inntekten med 600.000

Da Lan Marie Nguyen Berg ble byråd i Oslo, økte inntekten betraktelig.

Høsten for to år siden ble Lan Marie Nguyen Berg (MDG) byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Skattelistene for i fjor, som ble offentliggjort fredag morgen, viser at inntekten hennes økte betraktelig med hennes nye rolle.

Berg tjente i underkant av 400.000 kroner i 2015. Året etter, det første året hun var byråd i et helt år, hadde inntekten hennes økt til én million kroner. Hun gikk også fra null kroner i formue, til en liten formue på 67.215 kroner.

Denne uken har Nettavisen satt fokus på garasjeanlegget under rådhuset i Oslo, hvor politikerne parkerer gratis samtidig som det rødgrønne byrådet fjerner nærmest all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo sentrum.

MILLIONINNTEKTER: Ordfører Marianne Borgen (SV), byråd Geir Lippestad (Ap) og James Stove Lorentzen (H) tjente alle over millionen i fjor.



Dette tjente ordføreren



En av dem som har gratis parkeringsplass, er ordfører Marianne Borgen (SV). Hun tjente i fjor 1,2 millioner kroner, og betalte 495.859 kroner i skatt. Borgen hadde en formue på 1,2 millioner kroner.

Også hun økte inntekten fra året før, da hun ble ordfører på høsten. Hun hadde i 2015 en inntekt på 865.709 kroner, mens formuen hennes har vært på omtrent det samme nivået begge årene.

Da Nettavisen stilte seg opp utenfor innkjøringen til rådhusgarasjen en tidlig morgen, kom flere toppolitikere kjørende. I tillegg til ordføreren, kjørte byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), inn i garasjen.

Lippestad tjente i 2016 1,15 millioner kroner, og betalte 499.829 kroner i skatt. Han hadde en formue på 2,9 millioner kroner. Lippestad økte dermed også inntekten sin, fra 807.336 kroner året før. Han har også økt formuen sin med over én million kroner, fra 1,7 millioner i 2015.

61 millioner i formue



Den tredje politikeren som kom kjørende da vi sto utenfor garasjen, var Høyre-politiker og leder av av helse- og sosialkomiteen i Oslo, James Stove Lorentzen. Han tjente én million kroner i fjor, og hadde en formue på hele 61 millioner kroner. Lorentzen betalte 901.453 kroner i skatt.

