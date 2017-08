Lærer mener kunnskapsministeren bør få nobelpris

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslås nominert til nobelprisen i medisin for innføringen av fraværsgrense. Bak forslaget står en tidligere lærer.

– Han har kort fortalt stoppet en epidemi. Og det, om noe, må vel være en god begrunnelse for en nobelpris i medisin, sier Johan Saers til TV 2.

Saers har jobbet som lærer og rektor i norsk skole i 43 år, blant annet ved Hellerud videregående skole i Oslo. Hans opplevelser derfra er bakgrunnen for innsendelsen av nominasjonen.

– Jeg opplevde at flere og flere av elevene var fraværende fra timene mine. Mellom 20 og 60 prosent var alltid borte og skyldte på sykdom. Fraværet i den videregående skole er en sykdomsepidemi som Isaksen har greid å stoppe. Jeg synes Nobelprisen i medisin bør gis til et administrativt forslag som fremmer folkehelsen, sier han til NTB.

Saers sendte inn forslaget til nominasjon til Medicinska Nobelinstituet ved Karolinska Institutet i Stockholm forrige uke.

– Jeg har fått bekreftelse på at de har mottatt nominasjonen. Så får vi se om den blir akseptert, sier han.

Kunnskapsministeren innførte fraværsgrensen for alle elever i videregående skole i fjor høst. Den innebærer at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, ikke vil få karakter. Målet var å stoppe frafallet og fraværet blant elevene. Isaksen tar ikke nominasjonen fra Saers på alvor.

– Jeg syns det er litt morsomt. Det er jo selvfølgelig en spøk, man får ikke Nobels medisinpris for noe sånn, sier Isaksen til NRK.

Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent etter at den ble innført. Fraværsregelen har fått kritikk for at den går hardt utover sårbare elever. Elevorganisasjoner og flere opposisjonspolitikere var bekymret for at flere ville falle ut av skolen under det nye systemet.

