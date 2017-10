Oslo 20170619. KrF-ledelsen mener gjennomslagene har vært mange for partiet i perioden som har gått. Her er nestlederne Kjell Ingolf Ropstad (tv) og OIaug Bollestad sammen med leder Knut Arild Hareide under den oppsummerende pressekonferansen på utestedet Himkok i Oslo mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Måling: KrF og Venstre øker i oppslutning