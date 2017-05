MDG-forslag vil sende Solberg, Jensen og Giske ut av Stortinget

ANNONSE

Programkomiteen til Miljøpartiet De Grønne vil at en stortingsrepresentant ikke kan sitte lenger en tre stortingsperiode på rad, altså tolv år.

Skulle forslaget har blitt lov, ville Norge vært det første landet i verden med en slik grense. Et slikt vedtak ville føre til at en rekke av Norges mest profilerte politikere, inkludert Erna Solberg (som har sittet på Stortinget i 28 år), Siv Jensen (20 år), Trond Giske (20 år), Trine Skei Grande (16 år) og Trygve Slagsvold Vedum (12 år) ikke ville vært tilgjengelig til gjenvalg.

De Grønne: 200.000 oljejobber må erstattes

Leder for De Grønnes programkomité, Ingrid Liland, er blant dem som går inn for forslaget.

- Vi ser at folk opplever at det blir større og større avstand mellom politikere og folk. Da må vi se på hva vi kan gjøre noe mot dette. Dette forslaget kan kanskje bidra til det, sier Liland til Nettavisen.

Skal representere folket

Hun sier at et mål med forslaget er å spre makten på flere mennesker og få inn erfaring fra resten av samfunnet.

MDG har kleskode på landsmøtet: Ber folk velge riktig farge

- Vi vil at stortingsrepresentantene skal byttes ut ofte nok til å faktisk representere folket, sier hun.

Ingrid Liland, leder av Miljøpartiet De Grønnes (MDG) programkomité.

- Frykter du ikke at vi på den måte går glipp av verdifull erfaring på Stortinget?

- Jo, men det aller viktigste er at de på Stortinget har forskjellig og variert erfaring. De som skal utforme politikken vår og justere den underveis skal ha forskjellige perspektiver som likner på velgernes perspektiver, sier hun.

Lan Marie Nguyen Berg: - Vi skal presse gjennom en beinhard klimapolitikk

- Men tolv år er ganske kort. Det er tre stortingsperioder?

- Ja, det er et radikalt forslag, det er ingen tvil om det. Men jeg mener at de som er på Stortinget har et ansvar for dele kompetansen sin, så ikke demokratiet blir avhengig av noen enkeltpersoner, sier Liland.

Ikke begeistret

Andrew Kroglund, som i likhet med Liland er en del av sentralstyret til MDG, har ikke noe sans for forslaget til programkomiteen.

- Partienes valgkomitéer skal kunne sørge for at hvis en uegnet kandidat ikke stiller på nytt. Det er dumt å avskjære oss fra den erfaringen og egenskapene som enkeltkandidater har. Folk som har vært på Stortinget over tolv år kan spille en viktig rolle, sier Kroglund til Nettavisen.

Han sier han ikke er bekymret for maktkonsentrasjon hverken i hans eget parti eller andres.

- Dette går seg til over tid. Politikk er såpass strevsomt at de fleste ikke klarer å holde på i lang tid uansett. De politiske partiene er organiske og det er mange utskiftninger hele tid, sier han.

Har du fått med deg denne videoen?