MDG går for nasjonalt momsfritak for elsykler

ANNONSE

- Elsykkel gjør hverdagen enklere og mer miljøvennlig og er bra helsen. Vi har gjennomført en prøveordning i Oslo, som har vært veldig vellykket. Vi tror at også folk utenfor Oslo vil ha glede av et slikt tiltak, sier MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til Nettavisen.

MDG vil at vi skal jobbe mindre

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vedtok lørdag kveld å gå inn for å fjerne merverdiavgiften på elsykler.

Flere dropper bil og velger elsykkel

Vil utvide Oslo-ordning

Gunstige ordninger for elsykler har lenge vært en kampsak for partiet. I Oslo, hvor partiet i posisjon, er det innført en prøveordning der et begrenset antall oslobeboere får tilskudd til kjøp av elsykler.

Tilskuddet tilsvarer på 25 prosent av kostnaden til elsykkel. Siden merverdiavgiften på elsykler er 25 prosent nasjonalt, betyr momsfritak i praksis en kraftig utvidelse av prøveordningen i Oslo.

Terje Søviknes: - MDG-vedtak vil være en katastrofe

- Undersøkelser viser er at de aller fleste bilturene våre er under fem kilometer. Det er en strekning som kan være enklere og hyggeligere å slippe å kjøre bil på, samtidig som man slipper kø og reduserer klimautslippene, sier Berg.

- Men kan ikke de samme argumentene brukes for momsfritak på sykler, eller på sko, for den saks skyld?

- Det blir jo å sette det veldig på spissen. De aller fleste i Norge har tilgang til en sykkel eller tilgang til sko. Det er ikke så mange som har fått øyene opp for hvor effektiv elsykkelen kan være som transportmiddel. Det er en mellomting mellom et motorisert kjøretøy og en sykkel, sier Berg.

MDG har vedtatt utredning av hyperloop til København

Tror det virker

Tilskuddsordningen i Oslo har vært kontroversiell og motstanderne har ment at det er gave til millionærer som uansett ville ha kjøpt elsykkel. Det har også vært argumentert at det er bedre å bruke penger på andre miljøvennlige tiltak, som bygg av sykkelstier.

- Vi vil bruke penger på sykkelstier også. Samtidig vet vi at momsfritak kan gjøre sette igang markedet for elsykler. Det har vi sett fra Oslo, sier Berg.

Oslo betalte elsykkel-entusiast 300.000 kroner for å evaluere elsykkel-ordningen

- Kan dere være sikre på at flere faktisk kjøper elsykkel på grunn av momsfritaket?

Kaster millioner etter elsyklister



- Det må vi se på, men jeg tror prisincentiver virker og det skaper dessuten enorm oppmerksomhet rundt elsykler, sier Berg.

- Vinnersak

Hun mener at det er flere erfaringer med prøveordningen i Oslo som tilsier at de burde overfører til hele landet.

- Det vi har sett, er at de som kjøpte elsykkel brukte de veldig mye og var overrasket over i hvor stor grad de kunne bytte ut bilkjøringen med elsykkel, sier Berg.

En uke på elsykkel: Effektivt, motiverende, frustrerende, vondt, kaldt og vått

Hun mener saken kan bli en god stemmesanker for MDG inn mot valget i høst.

- Dette er veldig populært i Oslo og Oslo-folk mener det er en relevant støtteordning for dem. Jeg tror det er en vinnersak inn mot valget, sier hun.

Har du fått med deg denne videoen?