MDG har vedtatt utredning av hyperloop til København

- Det er veldig fremtidsrettet. Dette er noe som kommer, sier Per Espen Stoknes til Nettavisen

Han er 2. kandidat for MDG i Oslo og forsker på grønn vekst og utvikling på BI. Stoknes er også en av forkjemperne for hyperloop.

Miljøpartiet De Grønne ble lørdag første norske parti som har vedtatt å utrede bygging av hyperloop mellom Oslo og København.

En hyperloopbane mellom Oslo-København skal kunne dekke både godstrafikk og persontrafikk. Turen til Kongens by vil ta 30 minutter og koste en brøkdel av en flybillett. Prislappen er imidlertid ganske heftig.

- Det er gjort et anslag for Helsinki-Stockholm som tilsier en byggkostnad på 150 milliarder kroner. Men før man har startet med byggingen, er det vanskelig å si, sier Stoknes.

Hyperloop er en form for vakuumtog, altså er et system som skal frakte passasjerer og gods i vogner i et rør under lavtrykk. Systemet kan sammenliknes med rørpost, og er for tiden under utvikling. Tesla-gründeren Elon Musk er en av drivkreftene bak dene helt nye transportmetoden globalt.

Stoknes tror at MDG etter hvert også vil få flere norske partier med på Hyperloop-forslaget.

- Jeg regner med at når de andre partiene blir oppdaterte på hva som skjer, så skjønner de at dette ikke bare en fantasi, men noe som mulig og kan bidra til en internasjonal superregion rundt Nordsjøen. De andre partiene er ikke faglig oppdatert på disse feltene, sier Stoknes.

- Når tror du at du kan sette deg på et hyperloop-tog til København?

- Skal jeg være optimistisk, så vil jeg si 2037. Det er 20 år til, sier Stoknes.