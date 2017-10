MDG-Une:  - Gavepakke til dem som er glad i asfalt

MDGs talsperson reagerer særlig på ett kutt budsjettet. - Skjønner ikke hva de driver med, sier hun.

STORTINGET (Nettavisen): Miljøpartiet De Grønne (MDG) er ikke særlig fornøyd med regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018.

- Det er jo et budsjett som så langt viser seg å være ganske usolidarisk, ikke minst på klimasiden, sier MDGs talsperson, Une Aina Bastholm til Nettavisen etter finansminister Siv Jensens finanstale i Stortinget.

- Nesten bare for å provosere



Den ferske stortingsrepresentanten reagerer særlig på kuttet som regjeringen gjør i støtten til miljø- og dyrevernorganisasjoner.

- Det er noen ganske stygge kutt til flere organisasjoner i Norge. Både innen dyrevern og miljø, er det mange som får kuttet støtten sin, sier Bastholm, og påpeker:

- På dyrevern kuttes absolutt all støtte til alle organisasjoner, så jeg skjønner ikke helt hva de driver med, sier hun.

Bastholm karakteriserer dette som «småpenger» i Statsbudsjettet.

- Likevel så gjør de det, nesten bare for å provosere. Samtidig opprettholder de støtten til Human Right Service som sprer fremmedfrykt i Norge, sier hun.

- Gavepakke til dem som er glad i asfalt



Bastholm misliker også sterkt forslaget om momsøkning for kollektivtransport.

- Jeg er ganske overrasket over økningen de gjør i bussprisene. For de kommer til å øke bussprisene i hele Norge ved at de øker momsen for kollektivtransport, sier hun.

Hun mener dette vil ramme alle som er avhengig av kollektivtransport.

- Det er egentlig heller ikke en god gavepakke til de som er glad i bil. Det er mest en gavepakke til dem som er glad i asfalt, fordi det vil gi mer kø på veiene når du gir en dårligere kollektivtransport til de som kan reise kollektivt, sier Bastholm, og legger til:

- Det er jo en økning i satsingen på vei og asfalt, og da særlig til nye og store prosjekter. Det går ikke til rassikring og gode, trygge veier i distriktene, men det er en gavepakke fra Frp til sine velgere, sier hun.

- Mangler et klimaregnskap



Bastholm savner dessuten et bedre klimaregnskap.

- Det som har vært debatten i klimapolitikken de siste par årene er nettopp at man mangler en oversikt. Vi har ikke et regnskap for hvor mye vi kutter på ulike sektorer, sier hun til Nettavisen, og fortsetter:

- Så Stortinget har ingen mulighet til å drive klimastyring, selv om alle partiene er enige om at dette er en av vår tids viktigste saker. Det mener jeg er direkte udemokratisk., i tillegg til at det er usolidarisk og ikke ha mer fokus på det området, sier Bastholm.

- Så slik dere ser det er budsjettet alt for dårlig på klimafeltet?

- Vi har ikke hatt veldig store forventninger fra denne regjeringen, for det har heller ikke vært veldig godt levert tidligere år. Det er vel heller KrF og Venstre som har hentet inn igjen en del ting på det feltet, sier hun.

- Vil ikke få gjennomslag for dette



Samtidig liker hun det dårlig at Siv Jensen vil bruke like mye oljepenger som i år i neste års statsbudsjett.

- Det er en veldig høy oljepengebruk nå til at Norge går veldig godt. Nå bruker vi 2,9 prosent av oljefondet, som er nesten opp til maksgrensen på 3 prosent i handlingsreglen. Men maksgrensa er noe vi skal bruke når det går dårlig, men nå er det motsatt - og det går veldig bra. Det hadde vært en tid for å redusere oljeavhengigheten, mer enn å øke den, sier hun.

- Tror du regjeringen vil få gjennomslag for budsjettet i Stortinget i høst?

- De vil ikke få gjennomslag for dette budsjettet. Det kommer til å bli mye arbeid i Stortinget med å gjøre budsjettet mer solidarisk og bedre for Norge framover, sier Bastholm.

KrF: - Det er en del tøffe kutt



KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, sier han er fornøyd med budskapet fra Siv Jensen, om at det nå går bedre i norsk økonomi.

- Først og fremst er jeg glad for at det er en positiv vekst i økonomien, og at ledigheten går ned. Det betyr at vi lykkes med den politikken vi har kjempet for de siste årene og sammen med næringslivet skaper nye arbeidsplass, sier Ropstad til Nettavisen.

REAGERER PÅ KUTT: KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, reagerer på flere kutt i Statsbudsjettet. Han tror likevel på at de vil bli enige med regjeringspartiene.

Ropstad er likevel ikke fornøyd med flere av kuttene i budsjettet.

- Det er en del tøffe kutt som vi synes er utfordrende, blant annet skatteskjerpelsene for familiene gjennom å fjerne skatteklasse 2. Det er en endring i dagpengeordningen som er virkelig krevende og det er ikke én prosent i bistand eller god nok fattigdomsbekjempelse i Norge, sier han, og understreker:

- Det er flere ting som må forhandles om før vi kan bli enige.

- Det var krevende forhandlinger i fjor. Tror du det blir like vanskelig i år?

- Det er veldig vanskelig å si, men vi har et utgangspunkt om å bli enige. Det håper og tror jeg vi skal lykkes med, og så får vi eventuelt ta konflikter dersom de kommer, sier Ropstad.

Vedum: - Skaper større forskjeller



Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er heller ikke fornøyd.

ØKTE FORSKJELLER: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener Statsbudsjettet øker forskjellene i Norge.

- Regjeringen har lagt fram et budsjett som lager større sosiale og geografiske forskjeller. Jeg synes det er forunderlig at Siv Jensen, som lovet at hun skulle fjerne eiendomsskatt på bolig i valgkampen, nå gjør det motsatte, sier Slagsvold Vedum til Nettavisen, og legger til:

- Det er akkurat det samme som skjedde med bompengene i 2013, da Frp sa at de skulle fjerne alle bompenger. I løpet av de fire årene Frp har styrt, er det blitt 120 milliarder kroner mer i bompengegjeld. Så det er litt rart at du sier en ting i valgkampen, og gjør noe annet, sier han.

Han understreker dessuten at avgiftene som regjeringen øker, rammer mange, mens skattelettelsene er det bare noen få som får.

- Jeg synes det er rart at Frp er blitt et parti som hjelper den som eier Rema 1000, altså gir kutt og lettelser til Ole Robert Reitan, mens de som jobber der og må pendle dit, de får skjerpelser, sier Slagsvold Vedum.

