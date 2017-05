MDG vedtok under lørdagens landsmøte at de vil gå inn for å gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke. Her Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg, nasjonal talskvinne Une Aina Bastholm og stortingsrepresentant Rasmus Hansson ved en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

MDG vil at vi skal jobbe mindre

MDG vedtok under lørdagens landsmøte at de vil gå inn for å gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke.