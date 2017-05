MDG vil gjøre oljefondet til et klimafond

ANNONSE

- Det må være en selvfølge at et land som Norge bidrar til en bærekraftig utvikling. De 8.000 milliarder vi har i oljefondet bør bidra til det, sier Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for MDG, til Nettavisen.

I programmet til MDG, vil partiet vedta at hovedmålsettingen til Oljefondet ikke lenger bør være høyest mulig avkastning. I stedet skal der være mest mulig grønn omstilling.

Det innebærer en stor omveltning av verdens største oljefondet, som er verdens største statlige investeringsfond.

I programutkastet fremgår det at MDG vil:

Døpe om fondet fra «Statens pensjonsfond Utland» til «Framtidsfondet»

At fondet skal investere i infrastruktur for fornybar energi. De vil etterstrebe spesielt investeringer i fattige land.

Sette av én prosent av BNP hvert år til internasjonal klimaomstilling via fondet.

Likestille målet om sosial og økologisk bærekraft med målet om økonomisk avkastning.

Trekke fondet ut av alle investeringer i fossil energi.

- Det går an å ha et fond skal både være bærekraftig og gi avkastning. Det gjør mange fond allerede, sier Hansson.

- Ikke mer politisk

Det har i lang tid vært en mål å holde oljefondet på en armlengdes avstand fra politikerne, for å sikre at fondet ikke brukes til å oppnå kortsiktig, politisk gevinst.

Hansson avviser imidlertid at deres forslag gjør oljefondet mer politisk.

-Vi må slutte å leke at 8.000 milliarder kroner i verdensmarkedet ikke har en politisk effekt. Det er noe erkesprøyt. Kloden er på feil kurs. Ved å investere i markedet slik det er i dag, støtter vi en global markedsutvikling som gjør at kloden blir kokt og verdens natur blir ødelagt, sier Hansson.

- Dårlig unnskyldning

Han mener påstanden om at fondets forvaltning i dag er nøytral bare er en dårlig unnskyldning for å slippe å bruke oljefondet til å fremme bærekraftig utvikling.

- Når Norge har et noen store utenrikspolitiske mål og et gigantisk redskap som heter oljefondet, bør vi ikke bruke det redskapet til å fremme de utenrikspolitiske målsetninger som vi har. Samtidig kan vi tjene penger på det, sier Hansson.

MDG vil dessuten at oljefondet, eller fremtidsfondet, skal investerer spesielt i fattige land.

- En av forutsetningene for en trygg og bærekraftig fremtid er at de fattige landene har en velstandsutvikling som tilsier at folk faktisk kan bo der, ha et anstendig liv og slippe å dra på flukt. Dessuten er det viktig at de velger en bærekraftig utviklingsbane og ikke investerer i ting som kull. Derfor er det både i vår og deres interesse, sier Hansson.

