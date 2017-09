Mener Olemic må vrakes som stortingspresident

- Stortinget må ha en president som har tillit i alle partier, påpeker SV.

Det har stormet rundt stortingspresident Olemic Thommessen i forbindelse med byggeskandalen på Stortinget.

Derfor er det knyttet spenning til valget av stortingspresident for neste fireårsperiode. Selv ønsker Thommessen å fortsette, men det er flere opposisjonspartier som mener det en dårlig løsning.

- Jeg stiller meg til disposisjon der partiet ønsker å bruke meg. Det har vært mitt utgangspunkt i hele mitt politiske liv, sier Thommessen til Nettavisen på spørsmål om han ønsker å fortsette.

Det mye omtalte byggeprosjektet, som omfatter helrenovering av Prinsens gate 26 og bygging av en tilførselstunnel til Stortinget, har sprukket med hele 700 millioner kroner. Dette har stortingspresidenten og presidentskapet på Stortinget fått krass kritikk for.

- Naturlig å velge en annen



KRITISK I: Senterpartiets Per Olav Lundteigen mener det er naturlig å velge en annen stortingspresident enn Olemic Thommessen.

Senterpartiet er ett av partiene som mener Thommessen nå bør byttes ut.

- I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Nettavisen, og påpeker:

- Dette er grundig behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er derfor naturlig å velge en ny stortingspresident, sier han.

SV: - Alle må samle seg bak



SV har også vært kritisk til presidentskapets håndtering av byggesaken, og krevde tidligere i år at Thommessen måtte gå av som stortingspresident. Sammen med Sp stilte de mistillit mot presidenten.

- Vi står ved kritikken vi kom med i vår. Byggesaken ble ikke håndtert skikkelig, og det ga saklig grunnlag for mistillit. Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må nå ta ansvaret for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, ikke en som ikke har tillit i alle partier, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Nettavisen.

Thommessen ønsker ikke å kommentere kravene om hans avgang.

KRITISK II: SVs Karin Andersen mener regjeringen nå må innstille en stortingspresident som alle partier kan stille seg bak.

Høyres kommunikasjonsavdeling opplyser at deres stortingsgruppe skal konstitueres i løpet av oktober, og at hvem de skal innstille som stortingspresident, vil bli avgjort da.



Gunnar Stavrum: Amatørenes byggeskandale



Fikk sterk kritikk



Thommessen har imidlertid fortsatt tillit helt opp i toppledelsen i Høyre. Før sommerferien fikk han full støtte av statsminister Erna Solberg (H).

- Det er alltid stortingsgruppene som bestemmer hvem som skal være president, og det har vi ikke diskutert. Men jeg ser ingen grunn til at han ikke skal være det, sa Solberg på Nettavisens spørsmål.

Stortingspresidenten fikk sterk kritikk fra både Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, etter at byggeprosjektet i Prinsens gate 26 sprakk med hele 700 millioner kroner.

«Hovedfunnene er svært alvorlige og bekrefter at de svært betydelige overskridelsene skyldes alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Ansvaret ligger hos Stortingets administrative ledelse i kraft av å være byggherre», skriver kontrollkomiteen i sin innstilling.



Kontrollomiteen mente han hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig».

Leder av kontrollkomiteen, Martin Kolberg, sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere valget av ny stortingspresident.

GIR SEG: Stortingets direktør, Ida Børresen, går av med pensjon til våren. Det må derfor ansettes en ny direktør på Stortinget.

Direktøren gir seg

I forrige uke ble det kjent at Stortingets direktør, Ida Børresen, gir seg som direktør til våren - da hun skal bli pensjonist.

Børresen har også måtte tåle sterk kritikk etter byggeskandalen.



- Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste, het det i en kronikk fra kontrollkomiteen etter Børresens beskrivelse byggesprekken.

I 2015 kåret Nettavisen i samarbeid med Skattebetalerforeningen Stortinget til vinner av Sløseriprisen. Men verken stortingspresident Olemic Thommessen eller Stortingets direktør ville motta prisen.

Thommessen har vært stortingspresident i fire år.

