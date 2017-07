Nedtur for Senterpartiet, og Erna er på topp

ANNONSE

Nettavisen vil hver uke følge med på hvordan de største norske partiene gjør det i sosiale medier.

Første toppliste ble publisert 26.juni. Du kan se den listen her.



Listen settes opp med grunnlag av analyseverktøyet CrowdTangle, og viser antall interaksjoner som de offisielle sidene til partiene klarer å generere.

Denne uken betyr en opptur for Arbeiderpartiet, som kryper forbi Høyre. Opp går det også for Venstre, Demokratene og SV. Størst nedtur har Senterpartiet, mens det er KrF som tar over bunnplassen som Venstre hadde sist uke.

1. FrP (1)

2. Arbeiderpartiet (3)

3. Høyre (2)

4. Demokratene (5)

5. SV (6)

6. Rødt (4)

7. Miljøpartiet De Grønne (8)

8. Venstre (10)

9. Senterpartiet (7)

10. KrF (9)

De forskjellige partilederne har også sine offisielle sider, og der er det ingen tvil om hvem som var vinneren sist uke. Erna Solberg har nesten tre ganger så mange interaksjoner som nummer to på listen, Siv Jensen.

1. Erna Solberg

2. Siv Jensen

3. Jonas Gahr Støre

4. Trygve Slagsvold Vedum

5. Audun Lysbakken

6. Trine Skei Grande

7. Rasmus Hansson

8. Knut Arild Hareide

9. Makvan Kasheikal

10. Bjørnar Moxnes

Disse tre postene er de mest virale den siste uken: