Nettavisen-debatt: Full splid i Frp om IP-lagring

GARDERMOEN (Nettavisen): Et hett stridstema på landsmøtet til Fremskrittspartiet (Frp) er myndighetenes tilgang til lagring av IP-adresser.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) støtter en endring av regelverket som gjør at teleoperatørene kan lagre din IP-adresse i seks måneder, mens partifelle og stortingsrepresentant Bård Hoksrud er totalt uenig.

I Nettavisens direktesendte debatt på Facebook, før avstemningen på landsmøtet, kom forskjellene tydelig frem.

21 dagers lagring i dag

Fra talerstolen på landsmøtet argumenterte han for forslaget ved å vise til at det vil lette politiets etterforskningsarbeid i overgrepssaker som skjer på internett.

I dag kan teleselskapene lagre hvem IP-adressene tilhører i 21 dager. Etter dette slettes informasjonen og det er ikke mulig for teleselskapene å spore opp navn på personer som var knyttet til den aktuelle IP-adressen.

Per-Willy Amundsen (Frp), justisminister.

Amundsen og Hoksrud møttes til direktesendt debatt på Nettavisens Facebook-sider.

- Det er ikke snakk om at jeg eller politiet skal ha tilgang til din IP-adresse. Det er snakk om at internettleverandøren skal lagre IP-adressen i noe lenger tid enn i dag, sier Amundsen under debatten..

- Hvis vi skal gå tilbake i tid må det være for å avsløre alvorlig kriminalitet som overgrep mot barn. Da er vi nødt til å vite hvem som kan knyttes til den aktuelle IP-adressen.

- Ikke så enkelt, justisminister

Hoksrud mener det må andre virkemidler til for å ta overgripere enn å lagre IP-adresser.

- Så lenge vi kan ta overgripere er det viktig å ha de riktige og målrettede tiltakene. Men det er ikke fullt så enkelt som justisministeren sier, at det kan sammenlignes med en telefonkatalog, der du kan si at du ikke ønsker å bli oppført, sier Hoksrud i Nettavisen-debatten.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) på Frps landsmøte.

- Her vil altså myndighetene at alle IP-adressene skal lagres i en viss periode. Jeg skjønner at politiet ønsker dette, de vil vel ha lagring hele tiden, men vi ser for at dette kan misbrukes.

Amundsen mener det er misforstått i IP-lagringsdebatten at det er myndighetene som skal lagre informasjonen og at det gis fullt innsyn i din datahistorikk.

- Det er ikke snakk om at vi skal lagre data om hva du gjør på internett, hva du klikker på og hvilke sider du er inne på og hva du laster ned.

- Dersom man er mot at vi skal lagre telefonnumre til folk, som på 1881 og Gule sider, må samme argumentasjon brukes der.

- Alle mistenkeliggjøres

Hoksrud mener det er stor fare for at myndighetene kan misbruke informasjonen.

- Ett eksempel på det er da vi innførte bompenger var hele hensikten at det kun var bompengeselskapene som skulle få tilgang til denne informasjonen. Så fant skattemyndighetene ut at dette var kjekt å ha, for blant annet å ta næringsdrivende som kjørte bilen sin på kveldstid. De sjekket når bompengepasseringer var gjort.

- Det er det som er farlig - når vi gir myndighetene mulighet til å gå inn og sjekke alle innbyggere i Norge som bruker internett dersom det er mistanke om at det er skjedd noe kriminelt. Men alle blir mistenkeliggjort og ansett som potensielt kriminelle. Det er et samfunn jeg ikke vil ha.

Amundsen vant Frp-landsmøtet

Frps landsmøte stemte for å ha som politikk å tillate lagring av IP-adresser i seks måneder.

- Dette er det viktigste verktøyet Politiet har etterspurt når det gjelder kampen mot overgrep mot barn på nett. Derfor føles det som en stor seier at Fremskrittspartiet nå går inn for dette, sier en svært fornøyd justisminister til Nettavisen.

- Det er vondt å vite at mange pedofile overgripere går fritt rundt, selv om Politiet har vært på sporet av dem. Den eneste grunnen til at de ikke er tatt er fordi det har vært begrensninger med IP-lagring.

