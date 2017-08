Nettavisens lesere misfornøyde med partilederdebatten: - Idiot-TV på et lavmål

- Det heter at vi får de politikerne vi fortjener. Hva galt har vi gjort?

NRKs partilederdebatt mandag hadde i snitt 747.000 seere, på det meste 773.000. Det er gode tall sammenlignet med debattene før forrige stortingsvalg. I 2013 hadde en tilsvarende sending 716.000 seere.

Nettavisen kåret Jonas Gahr Støre til debattens vinner, mens Une Bastholm i MDG og Bjørnar Moxnes i Rødt ble taperne.

Les mer: Jonas Gahr Støre klar vinner av partilederdebatten



Utgått på dato



Men ikke alle seerne var like fornøyde med hva de fikk se og høre.

I en uhøytidelig avstemning på Nettavisens Facebook-side tirsdag, har over 6000 svart på hva de synes om partilederdebatten.

60 prosent sier den er unyttig og ikke til å bli klok av. 35 prosent mener den var litt nyttig, men mest kaos og underholdning. 5 prosent mener den var lærerik med tanke på hva partiene står for.

De er dermed enige med Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, som skriver at partilederdebatten i sin form har gått ut på dato.

«Det er nedslående at partilederdebatten på NRK har blitt en øvelse i å snakke i munnen på andre og levere lettvinte, innøvde replikker», skriver Stavrum blant annet, og mener det «kanskje er god underholdning, men elendig velgerveiledning».

Les hele Gunnar Stavrums blogg her: Partilederdebatt gått ut på dato



KAKLING: Tidligere olje- og energiminister, nå idretts- og næringslivsleder, Thorild Widvey kaller det kakling. Høyres Eidem Løvaas mener blant annet at programlederne gjorde en dårlig jobb.

- Tror ikke velgerne synes om kaklingen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen får på sin Facebook-side høre hva folk synes om debatten.

- Underholdende TG, men tror ikke velgerne synes om denne kaklingen, skriver Erna Solbergs tidligere kulturminister, Thorhild Widvey.

- Det var teknisk sett en treer på terningen. Lyden var skral, lokalet var for varmt (svetten piplet hos de fleste) men bildeproduksjonen var ok. Faglig...? Min opplevelse var at det var hektiske og nervøs programlederne som aldri klarte å ta kontrollen. Kombinert med åpne mikrofoner og et antall debattanter som til stadighet snakket i munnen på hverandre ble det en litt slitsom og lite klargjørende debatt. Jeg er over snittet interessert men måtte konsentrere meg for ikke å ramle, skriver Kårstein Eidem Løvaas, Høyres mediepolitiker.

Også næringslivsleder, forfatter og blogger Anita Krohn Traaseth mener Stavrum har mange gode poenger, og lenker til hqans blogginnlegg, og skriver:

- Og når vi etter snaue minutter med debatt får beskjed om å klikke oss inn på ansiktene og velge hvem vi liker best så langt, vel...

- Mangler folkeskikk



Også mange av Nettavisens lesere er enige i at politikerne vinner på å snakke i munnen på andre og levere lettvinte, innøvde replikker.

- Her synes jeg at Stavrum har mye rett. Disse partilederdebattene blir mere "brød og sirkus" enn folkeopplysning. Disse debattene bør erstattes med noe annet og mere opplysende.

- Dessverre er disse debattene et speilbilde av dagens politikere. Når det skrytes av Støres one-linere er det trist. Ikke fordi de kommer fra Støre, men fordi politikere opptrer som stand up komikere. (Det er sikkert PR-konsulent Try som har skrevet dem).Folk stemmer på den politikeren som kommer med de mest syrlige kommentarene til andre. Enkelte mangler totalt folkeskikk og avbryter motdebattanter i ett sett. Trist at de som skal styre landet oppfører seg slik. Det heter at vi får de politikerne vi fortjener. Hva galt har vi gjort?

PS. Jeg så ikke debatten da jeg ikke orker mer av dette sirkuset.

- Det er mange år siden partilederdebatten gikk ut på dato. Fra førstestund blir slike debattet skjemmet av skremmende mangel på fakta om politisk virkelighet. Alt synes mest å handle om å "vinne debatten". Når partiledere er i overmål brautende, uhøflige og framstår som avbrytende skrikhalser, oppleves de som uegnet til og med som barnehagebarn.

HVEM LIKER DU? Den norske næringslivsleder, forfatter og blogger Anita Krohn Traasetgh reagerer også på NRKs debatt.

Idiot-TV



Andre poengterer programledernes rolle. Ingunn Solheim og Jarle Råheim Håkonsen ledet debatten, og fikk terningkast 4 av Nettavisen.

- Største problemet er at programlederen avbryter enkelte av politikerne, mens andre får snakke "uhindret". Tror det ville blitt mer interessant om politikerne klarte å holde kjeft mens andre pratet, og om programlederen hadde overholdt det...

Andre mener at debattens form er svært ugunstig.



- Kunne mer tenkt meg flere serier hvor de blir spurt ut av en politisk kyndig utspørrer. Poenget må være at de ikke uhindret skal få male urealistiske bilder av seg selv, uten at man skal undergrave og ødelegge. De må få taletid men samtidig skjerpes og strammes inn.

- Partileder"debatter" er billig-tv og fullstendig uten nytte for noen. Slagord og påstander kastes i hodet på hverandre, og vi har hørt allting før. For programledere er dette gøy og show, og de er uten evne til å kreve direkte svar på spørsmål. Dette er idiot-tv på et lavmål som burde vært luket ut av sendeskjemaet.





- Ingen ferdigskrevne taler eller PR-rådgivere

En annen Nettavisen-leser er ikke helt fornøyd med mandagens debatt, men synes det ligger et potensiale der.

- En god idé å kutte mikrofonen. Det er veldig irriterende når 2-3, i verste fall flere, prater i munnen på hverandre. Jeg syntes også at de bør vurdere formatet med publikum. Det er like irriterende å høre vill jubel og klapping, lenge etter yndlingspolitikeren har snakket ferdig og motdebattanten er i gang med sin replikk. Det er jo rene heiagjenger fra alle partier tilstede. Det tror jeg er bevisst og det ødelegger veldig. Dette formatet er likevel interessant, fordi det er ingen ferdigskrevne taler eller PR-rådgivere i nærheten, og det er mulig å få en renere og mer ærlig debatt. Men som Stavrum skriver, moderatorene må ta styringen og selve formatet bør forbedres.

En annen har et eget forslag til hvordan debatten kan bli mer opplysende.

- Mye bedre om alle 9 hadde fått 10 minutter til å fremme sitt parti enn å sitte å høre på en gjeng høns som snakker i munn på hverandre.



Les også: Analytiker synes offensiv Støre tidvis var uhøflig

- Litt temperatur, som det bør være

Selv om en del er enige med Stavrum, synes andre at partilederdebatten fortsatt er viktig og underholdende.

- Det var en morsom debatt i dag med litt temperatur som det bør være. Støre vant debatten. De rødgrønne var generelt best.

- Jeg synes at det var en frisk partilederdebatt, som var opplysende om de store sakene. Verdidebatten var sprikende og ullen.

En annen leser peker på at en slik debatt er sunt for demokratiet.

- Feil at den er gått ut på dato, fordi Jonas vant? I hele Europa har den er blitt en institusjon hvor alle partilederne må vise seg fram og selge partiets budskapet. Hva som gjør at dette er utgått på dato? En pluss på demokratisk helsetilstand og spilleregler er nettopp dueller og debatter. Og det liker velgerne som syvende sist som skal avlegger stemmene sine valgdagen. Den debattprogram formen universalitet kan sees over hele kloden via mediene. Og det er bra for norsk demokrati å få den innsyn over grensen.