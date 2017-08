Nok en måling med Ap under 30-tallet

Arbeiderpartiet går tilbake 2,2 prosentpoeng til 29,5 prosent i en ny meningsmåling der rødgrønt flertall er avhengig av støtte fra Rødt eller MDG.

Dette er den sjuende nasjonale meningsmålingen på rad der Ap får under 30 prosents oppslutning.

Målingen, som Ipsos har utført for Dagbladet , viser at de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Senterpartiet samlet ville fått 84 mandater. I tillegg er Rødt inne med to og Miljøpartiet De Grønne med ett. De fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ville samlet fått 76 mandater.

– Også denne målingen viser at et flertall av velgerne ønsker å skifte ut Frp- og Høyre-regjeringen. Det er gledelig, men vi ønsker Arbeiderpartiet på et høyere nivå enn dette, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Frp klatrer 2,2 prosentpoeng til 15 prosent sammenlignet med forrige Ipsos-måling i juni. Høyre er nær uendret på 23,3 prosent (+0,2).

For Senterpartiet og SV føyer Ipsos-målingen seg inn i hovedbildet fra flere målinger den siste tida, der Sp er litt tilbake fra sitt høye nivå før sommeren og SV trygger avstanden til sperregrensen. Sp går tilbake 2,2 prosentpoeng til 10 prosent, mens SV går fram 1,2 prosentpoeng til 5,9 prosents oppslutning.

Venstre er med 3,4 prosent (-0,6) under sperregrensen på denne målingen, noe som er i samsvar med gjennomsnittet av meningsmålingene i hele år. KrF går fram 0,5 prosentpoeng fra forrige måling til 4,4 prosent – svakt under snittet på 4,9.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har løftet seg over sperregrensen på flere målinger den siste tida, men ifølge Dagbladets siste måling må MDG nøye seg med 2,6 prosent (-0,6). Derimot måles Rødt til 3,8 prosent (+0,5), noe som er litt over gjennomsnittet av samtlige målinger i august.

Målingen er utført med 933 telefonintervjuer i perioden 21.–23. august. Feilmarginen er ikke oppgitt.