Arbeiderpartiet får samme oppslutning som ved valget i ny måling, mens KrF og Venstre havner under sperregrensen. Dermed ville det gitt rødgrønt flertall.

KrF og Venstre får en oppslutning på henholdsvis 3,7 og 3,8 prosent i Ipsos oktobermåling på vegne av Dagbladet. Ap beholder oppslutningen på 27,4 prosent.

Dette resultatet gir Ap, Sp og SV 85 mandater, mot de fire borgerlige partienes 81.

– Denne målingen viser hvor jevnt valget var. Marginene falt ned slik at det sikret en fortsatt Høyre-Frp-regjering. Med bitte små endringer tipper flertallet over på vår side. Men for Ap er det uansett en lang vei å gå for å komme opp på et høyere nivå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I samme måling ligger Høyre på et stabilt nivå med 25,8 prosent, mens Frp faller ned til 13,5 prosent.

Siden forrige måling i september, er resultatene som følger: Ap 27,4 prosent (+1,3 prosentpoeng), H 25,8 (+1,4), Frp 13,5 (-0,9), Sp 10,9 (+0,7), SV 5,9 (-1,5), V 3,8 (-1,6), KrF 3,7 (-0,2), Rødt 3,4 (+1,1) og MDG 2,9 (-0,4).

