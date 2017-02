ANNONSE

Ola Borten Moe tar gjenvalg som nestleder på Senterpartiets landsmøte til våren. I et intervju med Nationen lørdag sier den 40 år gamle gårdbrukeren fra Leinstrand i Trondheim dette om lederambisjonene:

– Skal en bli partileder i Senterpartiet, har en hvert fall ikke en sjanse uten å sitte på Stortinget.

Men han understreker at det ikke er en aktuell debatt.

– Og det kommer det heller ikke til å bli på veldig mange år.

Borten Moe, som overraskende trakk seg fra Stortinget før valget i 2013, sier han mener det er et sunnhetstegn at unge politikere i større grad kan avbryte stortingskarrieren, høste andre arbeidserfaringer, og likevel ikke være utelukket for en retur til Stortinget. Første gang det er mulig for hans del er i 2021.

– Ja, eller gangen etter der. Og så må jo fylkeslaget mitt ville ha meg. Man skal aldri ta en nominasjon for gitt, sier han til Nationen.

Borten Moe gjør det også klart at Senterpartiet ikke vil «ekskludere seg selv fra regjeringsmakt fordi EØS-avtalen finnes». Han påpeker at partiet har styrt på bakgrunn av den både i Bondevik- og Stoltenberg-regjeringen.

– Jeg tror Jonas Gahr Støre kan si hva han vil. Men hvis Storbritannia kommer ut av Brexit med en mye bedre avtale enn EØS-avtalen, så kommer det til å bli oppoverbakke for Ap å forklare det norske folk at vi ikke skal diskutere EØS. Så enkelt er det.