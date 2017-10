Olemic Thommessen avviser at han prøver å kneble småpartiene

- Ikke så mye med min dagsform å gjøre.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer på at han ikke fikk stille spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) i den første muntlige spørretimen på Stortinget i den nye stortingsperioden.

- Når stortingspresidenten nekter oss å bruke Stortingets talerstol, så får vi bruke andre kanaler for å få ut politikken vår, sa Moxnes til Nettavisen onsdag, etter selv å ha holdt sin egen spørretime på Facebook.



Men stortingspresident Olemic Thommessen (H) avviser at han har utestengt Rødt-lederen.

REAGERER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer på at han ble nektet å stille spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets muntlige spørretime.

- Det er ikke snakk om å nekte noen, men spørsmålet er hvor mange spørsmål han får i perioden, sier Thommessen til Nettavisen.

- Da har han ikke skjønt det



Moxnes mente utestengelsen rett og slett var et demokratisk problem.

- Det kan ikke være slik at Rødts rettigheter som opposisjonsparti skal bestemmes av Olemic Thommessens dagsform, sa han.

Thommessen selv mener påstanden ikke henger helt på greip.

- Da har han ikke skjønt hva som er bakgrunnen for hvordan dette håndteres. Selv om det formelt sett er slik at presidenten kan bestemme dette, så er det ikke slik at det er realiteten, sier han.

Stortingspresidenten påpeker at det er opposisjonspartiene i fellesskap som bestemmer hvem som får taletid i den muntlige spørretimen.

- Her er det en enighet mellom partiene, så det har nok ikke så mye med min dagsform å gjøre, men hvilken avtale opposisjonspartiene får seg imellom. Da har han nok ikke fått med seg det, og jeg lever godt med det, sier han.

- Kjøttvekta som styrer



Thommessen sier samtidig at problemstillingen ikke er ny for ham.

- Dette er en tilbakevendende problemstilling som kommer hvert fjerde år for de minste partiene, hvilken plass de skal få i spørretimen. Der er det slik at vi holder et møte med de parlamentariske lederne når Stortinget har kommet på plass, og det betyr innenfor relativt kort tid nå, sier han.

På møtet blir partiene enige om hvor mange hovedspørsmål og tilleggsspørsmål hvert parti skal få i den muntlige spørretimen.

- I den siste perioden har Arbeiderpartiet hatt to hovedspørsmål, siden de er største opposisjonsparti, og de andre partiene har hatt ett spørsmål hver - med unntak av Miljøpartiet De Grønne, sier Thommessen, og legger til:

- Vi har 1,5 time til disposisjon, så vi snakker om et knapphetsgode. Da er det en diskusjon om hvem som får tale, og de største partiene får mest. Det er kjøttvekta som styrer, sier han.

- Fikk beskjed på forhånd



Likevel er ikke reglene så firkantet, slik at enmannsgruppene til Rødt og MDG får mer taletid enn størrelsen på partiene skulle tilsi.

- Det er en ganske bred enighet om å slippe til flere stemmer. Matematisk har de ikke krav på mer enn 1/169-del av tiden vi har, og det er ikke så mye - så det blir ikke realiteten, slår Thommessen fast.

- Hva var grunnen da til at Rødt fikk nei på onsdag?

- Vi fulgte skjemaet vi har fra tidligere, fordi vi ikke har avklart noen ny ordning. Stortingssammensetningen er ikke så veldig endret, så det var naturlig å følge det skjemaet, sier han.

Han vektlegger samtidig at MDG fikk stille et oppfølgingsspørsmål, selv om det ferske stortingspartiet Rødt ble holdt utenfor.

- Forstår du reaksjonen fra Moxnes?

- Han fikk jo beskjed på forhånd at han ikke kunne forvente taletid, rett og slett fordi tidsskjemaet ikke tillater det. Og ettersom vi ga plass til MDG, ble det da mindre plass til Rødt, svarer Thommesen.

SE VIDEO: Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin egen spørretime:



- Kjempefint med Facebook



Han forteller at han snart vil kalle inn de parlamentariske lederne til et møte om spørretimen.

- Der vil også Rødt og MDG være til stede, og vi kommer til å skisse opp noen forslag til hvordan vi skal løse dette. Jeg håper vi skal få til en ordning som alle synes er rimelig, sier Thommessen til Nettavisen.

Han mener også det er viktig å få til en større grad av forutsigbarhet for når man skal få stille spørsmål, slik Rødt og MDG etterlyser.

- De har også full adgang til å stille spørsmål i den ordinære spørretimen som kommer rett etterpå, og har selvfølgelig mulighet til å sende skriftlige spørsmål til statsrådene, sier Thommessen.

- Hva tenker du om at Moxnes holdt sin egen spørretime på Facebook?

- Det synes jeg var kjempefint. Hvis det kan bidra til nye måter å kommunisere med publikum på, er det bra. Stortinget og representantene skal kommunisere best mulig med velgerne, og alle gode forslag og måter å gjøre det på, må vi ta imot med takk, sier han.

