Oslo-ordfører slaktet egen gratisparkering – fortsetter å parkere på jobb

Ordfører Marianne Borgen (SV) vil ikke slutte å bruke frynsegodet hun selv var imot.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Mange reagerer på at Oslo-politikerne har gratis parkering i hovedstadens kanskje mest attraktive parkeringshus, samtidig som folk i gatene utenfor leter etter parkeringsplass.

– Jeg kan forstå at noen reagerer på det, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) i et intervju med Nettavisen.

Ønsket ikke frynsegode



Borgen er en av dem som selv kjører til jobb og parkerer i det omstridte garasjeanlegget i Oslo rådhus.

Det til tross for at hun som opposisjonspolitiker for fem år siden uttalte til NRK at hun ikke ønsket å ha et slikt frynsegode. Hun mente det var urimelig at toppolitikere skal parkere gratis midt i byen, og brukte heller ikke plassen hun hadde tilgang til som komitéleder.

– SV vil jo at færre skal kjøre bil til jobbene sine i Oslo sentrum. Vi ønsker at folk flest skal ta kollektivtransport. Derfor er det urimelig at alle toppene i bystyret og byråkratiet har tilgang på gratis parkeringsplasser midt under Oslo rådhus. Vi mener at det må de betale dyrt for, hvis de skal ha det. I prinsippet ønsker vi ikke at folk skal kjøre bil til jobb, sa hun til NRK.

KJØRER TIL JOBB: Her kommer ordfører Marianne Borgen (SV) kjørende til sin sentrale parkeringsplass i garasjeanlegget i Oslo rådhus. I 2012 uttalte hun at hun ville ha slutt på parkeringen.



Sammen med bystyrepolitiker Harald A. Nissen (MDG), la hun fram et privat forslag for Oslo bystyre om å avgiftsbelegge rådhusets parkeringplasser.

– Mener du dette fortsatt, Borgen?



– Sånn som jeg har en mulighet for å parkere de få gangene jeg kjører bil i garasjen, og jeg hadde gjerne betalt for det. Den gangen jeg foreslo det, så ble det nedstemt, svarer ordføreren.

– Du har sittet som ordfører i to år nå. Har du tatt initiativ til å betale for egen plass i den perioden?

– Det vi har gjort er at vi nå skal se på bruken av hele garasjen. Jeg tror at disse parkeringslassene kommer til å forsvinne. Jeg er i alle fall forberedt på det, sier hun.



FORSTÅR: Borgen sier hun forstår at noen reagerer på at politikerne beholder egen garasje på rådhuset, men påpeker at bruken av den har gått ned de siste årene.



– Har av og til bruk for den



Oslo-ordføreren påpeker at det nå er en mye mindre bruk garasjen på rådhuset enn bare for noen år siden, og at flere i stedet sykler til jobb.

– Vi må gjøre mer plass til syklene, og så må vi nok ha noen plasser knyttet til sikkerhetskjøring og varelevering. Men det er nettopp det vi nå utreder og skal diskutere etter hvert, sier hun.

Borgen viser til at det er råhusets forvaltningstjeneste som nå skal komme med forslag på hva parkeringsplassene skal brukes til.

– Hvor ofte bruker du selv parkeringsplassen din?

– Jeg er en sånn som sykler mye, og jeg tar mye T-bane. Og så bruker jeg av og til bil der jeg trenger det. Men hvor ofte er vanskelig å si, det varierer nok også fra årstid til årstid, sier hun.

– I 2012 sa du at du ikke ønsket å ha et slik frynsegode. Hvorfor bruker du da fortsatt parkeringsplassen din?

– Jeg bruker den av og til fordi jeg har hatt bruk for den i jobben min. Jeg bruker den også til å kjøre til og fra ting jeg skal gjøre som ordfører, men jeg har som sagt tatt opp at vi skal se på hele bruken – og jeg sykler også mye og bruker mye kollektivtransport, gjentar hun.

– Vet ikke hvor lang tid det tar



Borgen understreker at hun varierer bruken av framkomstmiddel.

– Jeg er nok den som varierer hvordan jeg beveger meg rundt i denne byen, og det er for så vidt også i tråd med de anbefalinger jeg har fått fra politiet, sier hun.



På spørsmål om når bruken av garasjeanlegget kan bli endret, kan hun imidlertid ikke tidfeste det.



– Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men det vi ser er at det er en annen bruk av garasjen nå. Jeg tror mange politikere og etatsledere i byen har gått langt foran med å redusere bilbruken, slik vi ønsker at andre også skal gjøre, sier Borgen, som tror bilbruken vil fortsette videre ned.

REFSER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Oslo-politikerne ikke lever etter sin egen politikk.



– Veldig uenig med Solvik-Olsen



Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er en av dem som har reagert på saken til Nettavisen. Han mener det er «en klar innrømmelse at Oslo-byrådet ikke klarer å leve etter den politikken de tvinger på sine innbyggere».

Men Borgen bare fnyser av kritikken fra statsråden.

– Nå er vi jo veldig uenige Solvik-Olsen og jeg. Han har jo en stor parkeringsplass knyttet til Stortinget, og blir sikkert kjørt rundt i bil og synes det er greit. Vi ønsker faktisk å redusere bilbruken og har tatt mange skritt i retning av det, sier hun, og påpeker:

– Så her er vi i utgangspunktet helt uenige.

– Så du er ikke enig i påstanden om at dere selv ikke klarer å leve etter egen politikk?

– Jeg ser at praksis nå har endret seg for politikerne i Oslo, og vi bruker mye mindre bil enn vi gjorde før. Så vi lever godt med tanke på den målsetting vi har satt oss for byen, nemlig at vi skal redusere bilbruken – og det gjør vi også, sier Borgen til Nettavisen.

EGEN GARASJE: Her er innkjøringen til politikernes egen garasje under rådhuset i Oslo, der de kan parkere tørt og gratis på egen plass.



– Så dere gjør som dere sier?

– Ja, bilbruken har gått veldig ned også her i garasjen. Så vi lever godt opp til den politikken vi prediker, sier hun.

– Vil du selv fortsette å bruke bil til jobben?

– Som jeg sa sykler jeg mye, og jeg tar mye T-bane, men fortsatt så vil jeg nok av og til også kunne kjøre bil til jobben hvis det er hensiktsmessig for å utføre min jobb i dag, ja, sier ordføreren.

– Viktig for vår byutvikling



Det er ingen tvil om at storsatsingen «Bilfritt byliv», der det rødgrønne byrådet skal fjerne totalt 700 parkeringsplasser innenfor Ring 1 i Oslo sentrum, har blitt lagt merke til. Europakommisjonen har blant annet utpekt Oslo til å være den grønne hovedstaden i Europa.

– Det vi prøver å få til, og som vi er godt i gang med, er å prøve å redusere privatbiltrafikken i byen for å få mer plass til kollektivtrafikken vår, syklister, fotgjengere og å få flere grønne lunger. Det er en viktig bit for vår byutvikling, sier Borgen stolt.

RÅFLOTT: I rådhusgarasjen har Oslo-politikerne og administrasjonen på rådhuset et 30-talls parkeringsplasser til disposisjon. Borgen påpeker at garasjen brukes mindre, og at de skal vurdere videre bruk.



– Men dere har jo fått mye kritikk. Hva tenker du om det?

– Det er klart at det er alltid kontroversielt når en fjerner parkeringsplasser og gjør om veier til enveiskjørte veier for å blant annet å sikre at vi får sykkelstier. Det at det blir kritikk knyttet til en sånn endring er forståelig, sier hun, og legger til:

– Men vi får også mange heiarop, og det er jeg veldig glad for. Så det er mange som også ser at dette er bra for oss. Husk på, vi gjør dette for å få en by som er sunnere, slik at vi har en ren luft å puste i, sier Borgen.

