Oslo-skolen: Byråd fnyser av statsrådens alarm

- Overdramatisering fra statsråden, sier byråden, som mener situasjonen er under kontroll på Stovner-skole.

Etter meldinger om vold, trusler og uro ved Stovner videregående skole i Oslo, slår konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) alarm. Nå kaller han inn til hastemøte om situasjonen, skriver Dagsavisen.



Men statsrådens inngripen får den ansvarlige byråden i Oslo til å reagere.

- Jeg føler vel at han handler uten egentlig å ha satt seg inn i hva som er realiteten. Det er kanskje litt overtenning, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Nettavisen.

- Det er ikke ville tilstander



Rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, fortalte onsdag at han ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

Likevel mener Tellevik Dahl at Asheim overdramatiserer.

- Jeg synes det er ganske spesielt at en statsråd velger å tolke hvordan det er på Stovner videregående skole basert på noen enkelthendelser fra noen enkeltelever. Han overdramatiserer veldig, sier byråden.

Onsdag har hun derfor sendt en invitasjon til statsråden, til å delta på et møte med ledelsen, elevene og politiet på Stovner videregående skole etter høstferien.

- Jeg har invitert ham til Stovner for å fortelle at elevene her melder på Elevundersøkelsen at de trives veldig godt, at de opplever mestring og får faglige utfordringer. Tilbakemeldingene her skiller seg ikke fra andre Oslo-skoler, sier Tellevik Dahl, før hun understreker:

- Det er en god skole, så det er greit å realitetsorientere ham litt, slik at han ikke dømmer en skole på enkelthendelser.

- Men når rektoren advarer og sier at han ikke kan tilby ansatte og elever en trygg hverdag, så er vel det alvorlig?

- Selvfølgelig er det alvorlig, men det er ikke slik at det er ville tilstander på Stovner og i Oslo-skolen, sier Tellevik Dahl.

- Trenger ikke være alt for bekymret



Skolebyråden viser til at de i Oslo har 17.000 elever i den videregående skolen, like mange som i en stor norsk kommune.

Hun vedgår at det er problemer, men altså ikke så store som Asheim sier.

- Det er klart at vi har enkeltelever som sliter både faglig og sosialt, og det kan komme enkelthendelser. Men det store bildet er at elevene våre trives og har gode resultater - og det er viktig for meg å få formidlet til ministeren. Han trenger ikke være alt for bekymret, sier Tellevik Dahl.

Hun sier samtidig at de «er på ballen», og at de blant annet i budsjettet for neste år bevilger 60 millioner kroner til forsterket støtteapparat rundt elevene på videregående skole.

- Utdanningsetaten har også rykket ut med sitt akutteam og bistått skolen. De rykket ut med en gang rektor ba om bistand, og det er nå en stund siden hendelsene som Dagsavisen refererer til, sier hun, og legger til at de selv har gode systemer for å håndtere uønskede hendelser.

- Men det kan skje, selv i de beste selskap, sier Tellevik Dahl.

- Har med bagasje hjemmefra



Hun mener elevene som skaper bråk, trenger mer hjelp.

- En del har med seg bagasje hjemmefra som de tar med seg inn skoleporten, sier byråden, før hun etter spørsmål utdyper:

- Det er en del ungdommer som har slitt helsemessig og sosialt, som ikke har blitt godt nok tatt vare på av fellesskapet tidligere. Det gjelder alt fra omsorgssvikt, til at de har kommet inn på et kriminelt skråplan eller har psykiske lidelser som de ikke får god nok hjelp til å håndtere. Når de kommer på skolen, kan det få utslag i uønskede hendelser, sier hun.

Tellevik Dahl viser samtidig til det rektoren på Stovner-skolen nå sier at situasjonen har vært alvorlig, men at den nå er under kontroll.

- Så du er enig i at situasjonen nå er under kontroll på Stovner?

- Ja, da jeg møtte rektoren tidligere i dag forsikret han meg om at skolen har situasjonen under kontroll. Tilstanden har stort sett vært bra på Stovner. Det er en bra skole, gjentar Tellevik Dahl.

