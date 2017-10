Raja: - Fikk ikke lov av kona å ta den knæsje

Venstre-toppen lovde å «sjokkere» da han debuterte i presidentstolen på Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen): Tirsdag debuterte stortingsrepresentant Abid Raja (V) i presidentstolen i stortingssalen, etter at han lørdag ble valgt til femte visepresident på Stortinget.

Raja lovde før debuten at han ville overraske med klesvalget.

- Jeg skal love at de kommer til å få seg et større sjokk i morgen. Jeg skal jo sitte der, og jeg har ikke tenkt å gå i noe nøytralt første dag på jobben. Da tar jeg på meg noe knæsj, sa Raja lattermildt til Nettavisen mandag.

BUNAD: Abid Raja har fått jakkekritikk på Twitter, men under åpningen av Stortinget hadde han kledd seg i mer nøytrale farger, i sin Oslo-bunad.

- Fikk ikke lov av kona



Da Raja entret presidentstolen tirsdag, hadde han imidlertid ikke på seg noen knalle farger. Men han var ikke kledd i grått som de fleste andre i salen, men hadde på seg en lingrønn dressjakke, med en brun cardigan og hvit skjorte under.

- Jeg fikk ikke lov av kona til å ta på den knæsje i dag, så dagens utvalgte var konas innstilling - og konas innstilling bør enhver klok ektemann følge, forteller Raja til Nettavisen etter presidentdebuten, og legger til:

- Men i morgen da har jeg tillatelsen hennes til mitt førstevalg.

Raja hadde også byttet ut det tradisjonelle slipset, til fordel for en tversoversløyfe på den historiske dagen. Det er nemlig 48 år siden Venstre forrige gang hadde en representant i presidentskapet.

- Jeg har gledet meg lenge til å si dette i denne situasjonen. Ærede president, sa hans egen sjef, Venstre-leder Trine Skei Grande da hun ble introdusert til talerstolen i trontaledebatten av sin partikollega.

Se video av Raja i presidentstolen her:

- Håper det faller mer i smak



Bakgrunnen for at Raja tøyset om dagens antrekk, er kritikken han har fått på Twitter etter at han stilte opp i en hvit dressjakke på det offisielle bildet av det nyvalgte presidentskapet (se bildet under).

- Jeg tar ingen selvkritikk for å være velkledd. Jeg personlig synes den jakka er utrolig kul, og jeg brukte den med stor stolthet, sa Raja mandag etter Stortingets høytidelig åpning, før han la til:

- Jeg har ikke tenkt å bli en sånn grå eminense som bare går med grå klær. Jeg kommer til å gå etikettmessig helt riktig kledd, men kanskje ikke helt slik man er vant til hos en stortingsrepresentant, påpekte han.

Raja sier muntert at han håper dagens antrekk falt i mer smak hos flere.

- Dagens italienske håndsydde lingrønne håper jeg faller i smak hos flere, sier han.

GRÅTT-HVITT: På bildet av Stortingets nyvalgte presidentskap skiller Abid Raja seg ut med en hvit jakke, og det har fått gjennomgå på Twitter. Fra venstre: Nils T. Bjørke (Sp), Magne Rommetveit (A), Eva Kristin Hansen (A), Olemic Thommessen (H), Morten Wold (FrP) og Abid Q. Raja (V).

- Ansvarsfullt å sitte der



Raja forteller at det var stort å sitte i presidentstolen.

- Det føltes ansvarsfullt å sitte der oppe. Og jeg kjente på den lange reisen jeg har hatt da jeg satt der i stolen. Fra kommunal bolig, med mor som var analfabet og far som jobbet på spikerfabrikk, gjennom turbulente ungdomsår hvor jeg droppet ut av videregående skole midtveis i første gym. Reisen har vært lang, men den er faktisk mulig for flere å gjennomføre, sier han stolt til Nettavisen, og legger til:

- Og jeg gleder meg til fortsettelsen i morgen.

Rollnes: - Casinoeier fra calcutta



Flere har harselert med Rajas jakke. Samfunnsdebattant Kjetil Rolnes mener han rett og slett ser ut som en «casinoeier fra Calcutta». Han mener imidlertid at det er flere i presidentskapet som bør skjerpe seg.

«Djevelen er i detaljene. Det dypt problematiske med dette bildet er ikke kjønnsbalansen, presidentens udugelighet eller at femte visepresident ser ut som en casinoeier fra Calcutta, med innlagt netting i jakken som kompensasjon for manglende ryggrad, men at alle de andre mennene har jakker med for lange ermer. De to til venstre vet heller ikke hva er strykejern er. Og herren helt venstre synes tursko er passende fottøy på nasjonalforsamlingens røde teppe. Hva gjør han til skogs og fjells? Går barbeint?», skriver Rolnes på Facebook.

Eg er i utgangspunktet skeptisk til streng handheving av parlamentarisk språkbruk og klesdrakt, men kva. i. helvete. driv Abid Raja med? pic.twitter.com/mdbY3XJlH5 — Martin Årseth (@MartinArseth) October 7, 2017

