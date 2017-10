Regjeringen innfører «Airbnb-skatt»

Regjeringen fjerner skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig.

Departementet foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig, og at disse leieinntektene skal beskattes som kapitalinntekt.

Det betyr at alle som leier ut boligen som gjennom Airbnb nå må skatte på disse inntektene.

For utleieforhold over 30 dager vil skattleggingen være uendret.

Kan trekke leiligheter fra utleiemarkedet

I begrunnelsen til finansdepartementet forklares beslutningen med at skattefritaket kan føre til at boliger forsvinner fra det tradisjonelle utleiemarkedet. De mener dessuten fritaket gir en ufortjent fordel overfor hotellnæringen.

«Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt. Boligeiere kan enkelt leie ut sin egen bolig gjennom digitale plattformer. Skattefritaket gjør slik utleie svært gunstig. Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet», heter det i statsbudsjettet.

Finansdepartementet viser til at selv om korttidsutleie foreløpig foregår i et relativt begrenset omfang, vil omfanget trolig øke over tid.

«Departementet vil videre peke på at det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig. Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk», skriver regjeringen.

Fradrag

Samtidig foreslås det et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.

- Det er viktig med forutsigbarhet for norske husholdningen. For de som leier ut boligen sin over 30 dager, vil derfor skatteleggingen være akkurat som i dag, sier Siv Jensen for Stortingets talerstol torsdag.

