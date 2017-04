Regjeringen med ny ordning: Snart kan Støre betale mer skatt

ANNONSE

Det var under startskuddet for helgens landsmøte at Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med uttalelsen, da som et utspill mot blå-blå skattekutt.

- Jeg finner det dypt urimelig at noen med min økonomiske situasjon har opplevd skattekutt gjennom de fire årene med denne regjeringen, sa Støre.

Millioner i formue



Arbeiderpartiets leder står oppført med en skattbar inntekt på 2,9 millioner kroner i skattelistene for 2015, og en formue på 64,5 millioner kroner. Støre er dermed en av dem som har fått fordeler av den sittende regjeringens skattepolitikk.

Ny ordning



I juni får Ap-lederen mulighet til å betale inn den skattelettelsen han mener det er urimelig at han har fått. Da vil skattemyndighetene ha på plass en frivillig ordning for alle som ønsker å betale mer skatt.

- Jeg kan bekrefte at Finansdepartementet tidligere i år har bedt Skatteetaten etablere en løsning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt. Ordningen skal være på plass innen utgangen av juni. Dette betyr at personer frivillig kan betale ekstraordinær skatt, selv om det ikke foreligger noe konkret skattekrav mot dem, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til Nettavisen.