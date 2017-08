Regjeringens ungdomspartier vil fortsette samarbeidet

Fremskrittspartiets ungdom og Unge Høyre er godt fornøyd med moderpartienes samarbeid de siste fire årene, men peker likevel på noen småting.

– Høyre er ofte litt tregere enn Frp, så jeg tror også de har hatt godt av et samarbeid med oss for å få fart på saker og ting, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud, som helst kunne tenke seg et rent samarbeid med Høyre, melder Dagens Næringsliv.

– Av hva jeg skulle ønske var ugjort, må det være flypassasjeravgiften. Det var en håpløs avgift for å få et budsjett i havn med Venstre og Kristelig Folkeparti, sier FpU-lederen.

Ungdomspartilederen ser eldreomsorg som en av de viktigste sakene i en eventuell ny regjeringsperiode.

Leder i Unge Høyre Kristian Tonning Riise, vil vektlegge sakene som har fått gjennomslag, framfor uenigheter de siste fire årene.

– Også hadde jeg vel håpet at noen mindre saker som søndagsåpne butikker og eksamen før russetiden skulle være på plass, men det har vi forhåpentligvis fire nye år på, sier han til avisen.

